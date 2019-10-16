A Milli Futbol Takımımız, Arnavutluk ve Fransa mücadelelerinden topladığı 4 puanla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde bitime iki maç kala liderliğini kaptırmazken bu mücadelelerdeki asker selamları da gündemden düşmüyor!

Başta İtalya, Almanya ve Fransa olmak üzere birçok ülke, asker selamına skandal tepkiler verirken UEFA da asker selamına soruşturma başlattı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de konuya ilişkin açıklama yaptı. Akşam'a konuşan Özdemir, "Yürüdük ya, kaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

"MAÇA ÇIKMADAN EVVEL BÖYLE BİR ŞEY YOKTU"

UEFA'nın asker selamıyla ilgili olarak soruşturma başlatma kararını değerlendiren Özdemir, “Bir şeyler söyleniyor ama bu maça çıkmadan evvel bir şey yoktu. Daha sonra yazı geldiği belirtildi. Bizi sevmeyenler böyle bir soruşturma olması için sürekli kaşıdı. Ama bir şey çıkmaz. Benim görüşüm böyle" dedi.

"BİZ DEVAM EDECEĞİZ"

Konuya ilişkin konulmayı sürdüren Özdemir, "Ama biz devam edeceğiz. İyi olacak inşallah. Türkiye’nin duası bizimle. Türkiye’nin duasını istiyoruz. Bizlere dua etsinler" ifadelerini kullandı.