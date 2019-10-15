A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Fransa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken ay-yıldızlılarımızın gol sevinci de Avrupa'da büyük yankı uyandırdı! Golden sonra Türklerin yoğunlukta olduğu tribüne giden milli futbolcularımız asker selamı verirken başta Fransa olmak üzere Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden bu selama tepki geldi. Fransa Spor Bakanı, bu sevinci UEFA'ya şikayet ederken Fransa'nın ikiyüzlü tavrı da ortaya çıktı!

2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fransa Milli Takımı, kupa zaferi sonrasında seremonide madalyalarını alırken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da seremonide yer aldı. Futbolcular tek tek madalyalarını alırken Antoine Griezmann, Macron'un önüne geldiğinde asker selamı verdi!

BİR KEZ DAHA AYNI KARE!

Fransa'nın Dünya Şampiyonluğu sonrasında Fransa Milli Takımı, daha sonra Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron tarafından kabul edildi. Bin 300 davetlinin bulunduğu törende Macron, futbolcuları tek tek tebrik ederken Griezmann bir kez daha asker selamı verdi.

A Milli Futbol Takımı'nın asker selamını ekrana getirmeyen Fransa, Fransız oyuncuların selamını paylaşmaktan çekinmemişti.