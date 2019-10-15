A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki 8. maçında Fransa ile 1-1 berabere kaldı ve EURO 2020 yolunda dev bir avantajı elde etti. Ay-yıldızlılara 1 puanı getiren golü Kaan Ayhan kaydederken, Arnavutluk maçındakine benzer bir görüntü oldu ancak Fransız rejisi büyük bir ayıba imza attı!

Milliler golün ardından taraftarlarımızın yoğunlukta olduğu bölüme giderek gol sevincini vatandaşlarımızla yaşamak istedi. Bu anlarda ay-yıldızlılar, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'i yine unutmadı ve asker selamı vererek golümüzü kutladı. Fransız rejisi ise bu anları ekranlara getirmedi!