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22 Haziran'da gerçekleştirilecek olan TFF Başkanlık Seçimi'ne tek aday olarak katılması beklenen Mehmet Büyükekşi, seçim öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu. Gündemdeki konular ve gelecek planları hakkında önemli açıklamalar yapan Büyükekşi şu ifadeleri kullandı: "BAŞKANLARIN YÜZDE 90'I 'HAYIRLI OLSUN' DEDİ" "Geçen sene 1 yıllığına aday olduk. Türk futboluna yeni bir bakış açısı, dijitalleşme, akademi, hakemlik akademisi, naklen yayın gibi konular için aday olduk. Başka da bir aday yoktu. Seçimi kazandık. 4 yıllık yeni bir dönem için, şu ana kadar herhangi bir aday çıkmadı ama daha 3 gün var. Başka biri de aday olabilir, hiçbir engel yok. Biz ekibimizle birlikte 1 yıldan beri çalışıyoruz. Birçok yenilik yaptık. Bunları da mutlaka konuşacağız. Bugün Kulüpler Birliği'nde de yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlattık. Süper Lig kulüplerinin yüzde 90'ı bana desteğini açıkladı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç da açıklamış bunu. Başkanların yüzde 90'ı hayırlı olsun dedi. Ama daha 3 gün var adaylık için. İsteyen bir başkası da aday olabilir. 1 yıllık dönem, çok kısa bir dönemdi. Birçok şeyi hızlı bir şekilde yapmaya çalıştık. Bazılarını yaptık, bazıları yarım kaldık. Bundan sonraki 4 yıllık dönemde daha iyi yapmak için büyük bir çaba içerisinde olacağız. 1 yıllık görevi aldık. Yeniden genel kurula gidiyoruz. Bütün kurumlarımız da 1 yıllıktı. Bizim genel kurulumuzla birlikte hepsinin görev süresi dolacak. Seçimden sonra tabloya göre karar vereceğiz.''

"TÜM DÜNYADAN BÜYÜK TAKDİR KAZANDIK" ''Şampiyonlar Ligi için 3 aydan beri hummalı bir çalışma yapıldı. Herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın bakanların desteği oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 9 Haziran'da bir rekor kırıldı, İstanbul Hava Limanı'nda 1594 uçak indi kalktı. 24 saatte ulaşılan en yüksek sayı. 11 Haziran'da ise 1729 iniş ve kalkış ile tüm zamanların rekoru kırıldı. İstanbul'da otellerin doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. 200'den fazla ülke canlı yayın yaptı. 200 milyon dolara yakın para harcandığı tahmin ediliyor. 1.2 milyar kişinin naklen seyrettiği tahmin ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabı, UEFA'nın sosyal medya hesabı, İstanbul ve Türkiye ile paylaşımları 1 milyar tıklama aldığı konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi gibi çok büyük bir futbol organizasyonunu düzenlemiş olmaktan gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl Paris'te büyük sıkıntılar yaşandığını herkes gördü. Biz, tüm dünyadan büyük bir takdir kazandık. UEFA Başkanı Ceferin, teşekkürlerini sundu."

"HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASI EV SAHİPLİĞİ" ''İnşallah 10 Ekim'de hem 2028'in hem 2032'nin turnuva kararları verilecek. Hedefimiz bu şampiyonaların ikisinden birinin Türkiye'de gerçekleştirmek. Çünkü kırktan fazla saha yapıldı ve bu sahaların hepsi Avrupa Şampiyonası mücadelesinde futbol oynanabilecek kalitede. Yine yollarımız, demiryollarımız, havaalanlarımız, metrolarımız, tünellerimiz, otellerimizin kalitesi hepsi bu işi yapmak için uygun. O yüzden de bu konuda iddialıyız.''

"KUNTZ'LA DEVAM EDİYORUZ" ''Kuntz hocamızla devam ediyoruz. Bu konuda herhangi yorum yapmıyoruz. İki önemli maçımız var. Hocamız görevinin başında. Bu maçların neticesi de son derece önemli. inşallah beklediğimiz sonuçları alırız ve yolumuz aynı şekilde devam eder.''

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ... ''Hakemlerimizin ücretlerini arttırdık. Algoritma sistemini getirdik. 41 tane kriter getirdik, bunlara göre atamalar yaptık. VAR sistemiyle, sahadaki hakemleri ayırdık. Hakemlerimizin en önemli konusu eğitim eksikliği dedik ve hakem akademisi kurduk. Eğitime çok daha fazla önem verdik. Kısmen halloldu ama daha alacağımız çok yol var. Yarı otomatik ofsayt sisteminin önemli bir yatırım bedeli var. Türk Telekom ile görüşüyoruz sponsorluk için, yüzde 90 anlaştık. İnşallah önümüzdeki yıl bir aksilik olmazsa yarı otomatik ofsayt sistemini hayata geçirmek için teşebbüsümüz olacak. VAR Odasına 3. AVAR'ı koyduk. 1 hakem ve 2 AVAR var Süper Lig maçlarında. Böylelikle oradaki muhakeme ve doğru bir karar için adım atmış olduk. Yarı otomatik ofsayt sistemi de bu konuda bize destek verecek.''

"VAR KAYITLARINI BİR SEFERLİĞİNE AÇIKLADIK" VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili de konuşan Büyükekşi, ''Böyle bir projemiz yok. Özellikle şunu belirtmek için yaptık; araya bir tatil girdi, o tatilde de konu iki kulüp tarafından gündeme getirildi Sanki arkasında planlı bir şey varmış gibi kamuoyuna yansıdı. Eğitim amaçlı, bir sefere mahsus olmak üzere 2 tane VAR kaydını kamuoyu ile paylaştık. O zaman da bir seferliğine olduğunu söyledik. Hollanda'da da bir seferliğine eğitim amaçlı paylaşıldı. Bu tür hataların bundan sonra olmaması için adım atmış olduk.'' dedi.

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