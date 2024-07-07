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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Milli Takımımız gönüllerimizin şampiyonu - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Milli Takımımız gönüllerimizin şampiyonu

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hollanda maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu takım oynadıkça çok büyük bir gelişme gösteriyor. Mutluyuz çünkü bu takım buralara geldi. Gönüllerimizin şampiyonu. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bizim Çocuklar, bundan sonraki turnuvalarda daha büyük başarılar elde edecekler" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 01:26 Güncelleme: 07.07.2024 - 01:26
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        "Gönüllerimizin şampiyonu"
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        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 çeyrek final maçında karşılaştığı Hollanda’ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Milli takımın genç bir takım olduğunun ve bundan sonraki turnuvalarda daha başarılı olacağının altını çizen Büyükekşi, “Öncelikle milli takımımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün turnuvaya başlarken Avrupa’nın en iyi 5 takımından biriydi. 4 takımından biri olmak için oynadık. İlk devrede de bu turnuvanın en güzel maçını oynadık ve 1-0 öne geçtik. Çeyrek finalde gerçekten büyük umutlarla geldik. İkinci devre maalesef 2 gol yedik. Özellikle teknik heyetimize, futbolcularımıza, taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Hocamız da hatırlarsanız adım adım gideceğiz demişti. Önce gruptan çıktık sonra da 16 takım arasından çeyrek finale geldik. İlk günden beri şunu söylüyoruz; Avrupa’nın en genç takımlarından bir tanesiyiz ve 16’ya kalan en genç takımıydık. Bu takım oynadıkça çok büyük bir gelişme gösteriyor. Mutluyuz çünkü bu takım buralara geldi. Gönüllerimizin şampiyonu. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bizim Çocuklar, bundan sonraki turnuvalarda daha büyük başarılar elde edecekler. Belki bundan sonra yarı finale kalacaklar, finale kalacaklar. Biz bu çocuklardan bunları bekliyoruz. Çünkü bu genç takımımız her geçen gün birlikte oynadıkça daha güzel başarılar elde edecek." dedi.

        "ÇOK GÜZEL GÜNLERDİ"

        Büyükekşi, "Biraz önce de soyunma odasına girdik, aynı şekilde Cumhurbaşkanımızla birlikte onları tebrik ettik. Çok güzel oynadılar gerçekten. İyi mücadele ettiler. Bu mücadelenin karşısında da özellikle sahada da bütün seyircilerimiz milli takımımızı alkışladı. Ben de buradan milli takımımızı alkışlıyorum. İnşallah önümüzdeki turnuvalarda daha güzel başarıları hep birlikte elde edeceğiz. Milli takımımız bize bu gururu, mutluluğu grup maçlarından beri yaşattı. Çok güzel günlerdi, çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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