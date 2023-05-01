"TFF OLARAK KIZLARIMIZA DESTEK VERMEK İSTİYORUZ"
Kadın futboluyla ilgili de konuşan Mehmet Büyükekşi, "Kadın futbolu dünyada her geçen gün yükseliyor. Avrupa'da birçok yere gidiyoruz, bize sunum yapıyorlar. Bu sunumların açılışında hep kadın futbolu var. Ağustos ayında Kadın Futbol Dünya Şampiyonası olacak. Biz de çok önem veriyoruz. Doğu'da çocuk yaşta gelin olma olayı hep gündemdeydi. Eğitimi öne almalıyız. Kızlarımız okula gitmeli, iyi eğitilmeli. TFF olarak kızlarımıza destek vermek istiyoruz." dedi.