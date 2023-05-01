KULÜPLERE ALTYAPI MESAJI

Altyapının önemine de değinen Büyükekşi, "Barcelona Başkanı Joan Laporta diyor ki; 'Biz oyuncu yetiştiririz, Altın Top ödülü alır. Real Madrid ise o oyuncuları transfer eder.' Biz Türk futbolu olarak oyuncu yetiştirmeliyiz. Oyuncu havuzumu geliştirmeliyiz. Kulüplerimiz, Ajax gibi her yıl A Takım'a en az 2 genç oyuncu vermeli. 85 milyon nüfusumuz var. Çok değerli oyuncular çıkacaktır. Yeter ki helva yapmayı bilelim." ifadelerini kullandı.