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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Biz kimseden etkilenmeyiz!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Riva ziyaretleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Giriş: 01.05.2023 - 14:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Riva'da kendisini ziyaret etmesiyle ilgili konuştu.

  • "HERKES ÇIKIP FUTBOLUNU OYNASIN"

    TFF ziyaretlerinin kulüplere olumlu veya olumsuz bir katkısının olmadığını belirten Mehmet Büyükekşi "Hepimiz çok dikkatli olmalıyız. TFF'ye ziyaretlerin olumlu ya da olumsuz katkısı yok. Biz kimseden etkilenmeyiz. Hakemlerin ve MHK'nın etkilenmemesi için gerekli talimatı veriyoruz. Herkes çıkıp futbolunu oynasın." dedi.

  • "HAKEMLER DE HATA YAPABİLİR"

    Kulüplere mesaj gönderen Büyükekşi, "Kulüplerin kendi kapısının önünü süpürmesini istiyoruz. Kendi futbolcusuyla, kendi teknik direktörleriyle ilgilensinler. Biz de hakemlerle ilgileniriz. Bir teknik adam 'Oyuncumuz hata yaptır ve gol oldu' diyor. Hakemler de hata yapabilir. Önemli olan iyi niyet." ifadelerini kullandı.

  • "HAKEM AKADEMİSİ KURDUK"

    Mehmet Büyükekşi, TFF bünyesinde bir hakem akademisi kurduklarını da belirterek, "Zamana ihtiyaç var. Bir hakem akademisi kurduk. Bunlar 3 ayda olacak işler değil. Herkes sabırlı ve hoşgörülü olmalı. Bunu rica ediyorum. Bu tip konuşmalarla futbol iyi bir yere gitmez! Hepimiz dikkatli olacağız ve marka değerini yukarıya çıkaracağız." diye konuştu.

  • "TFF OLARAK KIZLARIMIZA DESTEK VERMEK İSTİYORUZ"

    Kadın futboluyla ilgili de konuşan Mehmet Büyükekşi, "Kadın futbolu dünyada her geçen gün yükseliyor. Avrupa'da birçok yere gidiyoruz, bize sunum yapıyorlar. Bu sunumların açılışında hep kadın futbolu var. Ağustos ayında Kadın Futbol Dünya Şampiyonası olacak. Biz de çok önem veriyoruz. Doğu'da çocuk yaşta gelin olma olayı hep gündemdeydi. Eğitimi öne almalıyız. Kızlarımız okula gitmeli, iyi eğitilmeli. TFF olarak kızlarımıza destek vermek istiyoruz." dedi.

  • KULÜPLERE ALTYAPI MESAJI

    Altyapının önemine de değinen Büyükekşi, "Barcelona Başkanı Joan Laporta diyor ki; 'Biz oyuncu yetiştiririz, Altın Top ödülü alır. Real Madrid ise o oyuncuları transfer eder.' Biz Türk futbolu olarak oyuncu yetiştirmeliyiz. Oyuncu havuzumu geliştirmeliyiz. Kulüplerimiz, Ajax gibi her yıl A Takım'a en az 2 genç oyuncu vermeli. 85 milyon nüfusumuz var. Çok değerli oyuncular çıkacaktır. Yeter ki helva yapmayı bilelim." ifadelerini kullandı.

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