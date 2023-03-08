Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig

TFF Başkanı Büyükekşi'den play-off açıklaması!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig için gündeme gelen play-off konusu hakkında konuştu. Büyükekşi, "Play-off'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken kural değiştirilir mi?" dedi

Giriş: 08.03.2023 - 13:32 | Güncelleme: ABONE OL
TFF Başkanı Büyükekşi'den play-off açıklaması!
HABERTURK.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükeşi, son günlerde gündeme gelen Süper Lig şampiyonunun play-off ile belirlenmesi hakkında konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Play-off'un olması mümkün değil. Böyle bir şey gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi ayrıca "Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Böyle şey olmaz. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off ya da benzeri bir konu yok" açıklamasını yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çocuk yetiştirmede de kadın erkek eşitsizliği var!
Çocuk yetiştirmede de kadın erkek eşitsizliği var!
İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı! İşte İstanbul'un zemin etüdü!
İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı! İşte İstanbul'un zemin etüdü!
Ekran bağımlılığı beyin yapısında değişime yol açıyor
Ekran bağımlılığı beyin yapısında değişime yol açıyor
KPSS 2023 sınav tarihleri açıklandı!
KPSS 2023 sınav tarihleri açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.