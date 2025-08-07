Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer dönemi tarihleri
Yeni sezona güçlü kadrolarla başlamak isteyen kulüpler, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer ve tescil dönemlerine ilişkin resmi açıklamayı yaptı. Takımlar, yerli ve yabancı futbolcularla temaslarını sıklaştırırken, yaz transfer döneminin ne zaman sona ereceği de merak konusu oldu. Peki, yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek?
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi transfer heyecanı sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi takvimi doğrultusunda, kulüpler yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların transfer çalışmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte merak edilenler...
SÜPER LİG TRANSFER SEZONU 2025 - 2026 NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında 2025-2026 futbol sezonu için transfer ve tescil dönemlerini belirledi.
Resmi açıklamaya göre, Süper Lig’de yaz transfer dönemi 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59’da sona erecek. Bu tarihler, kulüplerin yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için yaklaşık 2,5 ay gibi bir süreye sahip olacağı anlamına geliyor.
