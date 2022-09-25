TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar

Üç grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Yomraspor-Belediye Derincespor: 0-1

1954 Kelkit Belediyespor-1922 Konyaspor: 3-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Edirnespor: 2-0

BC Group Ağrı 1970-Entegre Solar Elazığspor: 1-0

Amasyaspor FK-Nevşehir Belediyespor: 0-0

Çatalcaspor-Belediye Kütahyaspor: 0-0

Eskişehirspor-Hacettepe 1945: 3-4

Karşıyaka-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 0-0

52 Orduspor FK-Yeni Mersin İdman Yurdu: 1-2

2. Grup:

Amberçay Eynesil Belediyespor-Kuşadasıspor: 0-0

Elazığ Karakoçan FK-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 1-3

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Karaman FK: 0-1

Armoni Alanya Kestelspor-Bayrampaşa: 2-0

Bulvarspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1

Ergene Velimeşespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-2

Turgutluspor-Orduspor 1967: 3-0

Darıca Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1

3. Grup:

Osmaniyespor FK-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0

Merkür Holding Erbaaspor-Malatya Arguvanspor: 1-2

Siirt İl Özel İdaresi-68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Güneş Holding Çankaya FK-Niğde Anadolu FK: 3-0

Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Artvin Hopaspor: 1-0

Bitexen Sapanca Gençlikspor-Kepez Belediyespor: 1-0

Efeler 09-Akhisarspor: 3-3

Bergama Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 0-0

Bursa Yıldırımspor-Muş 1984 Muşspor: 0-0