Yeni sezona Süper Lig parolasıyla giren Samsunspor, bu sezon şu ana kadar 7 oyuncu transfer ederek kadrosunu yenilerken, 9 oyuncuyla da yollarını ayırdı. Geçen sene de Süper Lig’den birçok transfer yapan kırmızı-beyazlılar, iskeletini koruduğu kadrosuna sadece 7 transfer yaparak diğer 17 takımını geride bırakıp, ligin en değerli kadrosunu oluşturdu. Samsunspor’un kadro değeri 7 milyon 880 bin Euro olarak değerlendirilirken, en yakın rakiplerinden Adana Demirspor’un kadro değeri 7 milyon 400 bin Euro ve Altınordu’nun kadro değeri ise 6 milyon 980 bin Euro olarak dikkat çekti. Öte yandan 1 milyon 200 bin Euro piyasa değeri olan Tomane ligin en değerli forvet oyuncusu olurken, 1 milyon 100 bin Euro piyasa değeri olan Kevin Boli ise ligin en değerli stoperi oldu.Samsunspor bu transfer döneminde Romanya’nın CFR Cluj takımından stoper Kevin Boli, Sırbistan’ın Kızılyıldız takımından forvet Tomane, Polonya’nın Wisla Krakow takımından orta saha oyuncusu Vukan Savicevic, İsrail’in B. Jerusalem takımından kanat oyuncusu Ange Plumain, Bulgaristan’ın CSKA Sofya takımından kanat oyuncusu Edwin Gyasi, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’dan sol bek Buğra Çağıran, Bursaspor’dan sol bek Keem Can Akyüz ve Slovenya’'nın Tabor Sezena takımından 19 yaşındaki stoper Guy Yameogo’yu transfer etti.
Yeni sezon öncesi kırmızı-beyazlı takımda Gökhan Meral, Okan Dernek, Onur Eriş, Muhammet Beşir, Bünyamin Karakaş, Bahattin Köse, Burak Yılmaz, Ramazan Çevik ve Halil Çolak ile de yolar ayrıldı.
Transfermarkt verilerine göre TFF 1. Lig’in kadro değerine göre en pahalı takımları sırasıyla Samsunspor, Adana Demirspor, Antınordu FK, Altay SK, İstanbulspor, Ümraniyespor, Giresunspor, Boluspor, Bursaspor, Adanaspor, Bandırmaspor, Anakara Keçiörengücü, Menemenspor, Tuzlaspor, Akhisarspor, Ankaraspor, Eskişehirspor ve Balıkesirspor şeklinde olundu.
Ligin piyasa değeri en yüksek oyuncular listesi ise sırasıyla şu isimlerden oluştu:
“Ravil Tagir, Khaly Thiam, Tomane, Kevin Boli, Burak Kapacak, Burak İnce, Davide Lanzafame, Gentian Selmani, Kubilay Kanatsızkuş ve Eslem Öztürk.”
Samsunspor transfer sezonu kapanmadan hücum bölgesine yeni takviyeler yapmak istiyor.
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