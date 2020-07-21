TFF 1. Lig 2019-2020 sezonunda mücadele veren 18 takımdan 16'sı teknik direktör değişikliği yaparken, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Keçiörengücü'nde ise Serkan Özbalta görevde kalmayı başaran iki isim oldu.
Sadece 2 ekibin aynı teknik adamla bitirdiği sezonda Altınordu'da 2012-2013'ten bu yana görev yapan Hüseyin Eroğlu, üst üste 8. sezonunu tamamladı. Keçiörengücü'nü 2018-2019'da TFF 1. Lig'e taşıyan Serkan Özbalta da 34 hafta boyunca takımında görev yaptı.
Fatih Karagümrük 5, Adanaspor ise 4 farklı teknik direktörle çalışarak en fazla değişikliğe giden kulüpler olarak dikkati çekti.
İKİ TAKIMDA BİRDEN GÖREV YAPANLAR
Ligde 10 isim sezon içinde iki takımda birden görev aldı.
Bu teknik direktörler ve görev yaptıkları ekipler şöyle:
Cüneyt Dumlupınar (Fatih Karagümrük-Adana Demirspor),Coşkun Demirbakan (Eskişehirspor-Adanaspor),Mehmet Altıparmak (Akhisarspor-Hatayspor),Sait Karafırtınalar (Altay-Cesar Grup Ümraniyespor),Ramazan Kurşunlu (Ekol Göz Menemenspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor),Erkan Sözeri (Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Yalçın Koşukavak (Bursaspor-Altay),Ali Tandoğan (Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay),Fırat Gül (İstanbulspor-Boluspor),Giray Bulak (Boluspor-Fatih Karagümrük).
GÖREV YAPANLAR
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda görev yapan teknik adamlar şunlar:
Adana Demirspor: Ümit Özat, Uğur Tütüneker, Cüneyt Dumlupınar.
Adanaspor: Levent Eriş, Engin İpekoğlu, Eyüp Arın, Coşkun Demirbakan.
Akhisarspor: Mehmet Altıparmak, Yılmaz Vural.
Altay: Sait Karafırtınalar, Ali Tandoğan, Yalçın Koşukavak .
Altınordu: Hüseyin Eroğlu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Muzaffer Bilazer, Erkan Sözeri, Mehmet Özdilek .
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Ali Tandoğan, Ramazan Kurşunlu, Yusuf Şimşek.
Boluspor: Giray Bulak, Osman Özköylü, Fırat Gül .
Bursaspor: Yalçın Koşukavak, İbrahim Üzülmez, İrfan Buz .
Cesar Grup Ümraniyespor: Ahmet Taşyürek, Sait Karafırtınalar .
Ekol Göz Menemenspor: Ramazan Kurşunlu, Cenk Laleci .
Eskişehirspor: Fuat Çapa, Coşkun Demirbakan, Mustafa Özer .
Fatih Karagümrük: Cüneyt Dumlupınar, Erkan Zengin, Giray Bulak, Ömer Erdoğan, Şenol Can.
Giresunspor: Erkan Sözeri, Hakan Kutlu.
Hatayspor: İlhan Palut, Bayram Toysal, Mehmet Altıparmak .
İstanbulspor: Fırat Gül, Fatih Tekke.
Keçiörengücü: Serkan Özbalta.
Osmanlıspor: Mustafa Dalcı, İsmet Taşdemir, Ali Güneş.
Not: Takımlarda geçici olarak görev yapanlar listede yer almamıştır.
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