TEV'den anlamlı bağış çağrısı!

05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de her yıl binlerce genç, üniversite sınavını kazanmanın mutluluğunu yaşıyor ancak bazı öğrencilerin hayali maddi imkânsızlıklar nedeniyle son bulabiliyor. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği veren Türk Eğitim Vakfı (TEV),“Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin” sloganıyla maddi imkânsızlıklar nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kalan üniversite öğrencilerine dikkat çekti.
"GENÇLERİN HAYALLERİNİ HEP BİRLİKTE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ"
TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, kampanya ile barınma, yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için okulunu bırakmak zorunda kalan gençlere destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Kurban Bayramı’nda bağışta bulunmak isteyenleri kampanyaya destek olmaya davet eden Günay, “Binlerce öğrenci, hayalini kurduğu eğitimi almak için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor maalesef içlerinden bazıları tam da bu hayale kavuştukları anda maddi imkânsızlıklar nedeniyle okullarını bırakmak durumunda kalıyor. Bu nedenle eğitime duyarlı tüm dostlarımızı imkânları doğrultusunda, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak başarılı gençlere destek olmaya, onların hayalini gerçeğe dönüştürmeye çağırıyoruz” dedi.
TEV İNTERNET SİTESİNDEN BAĞIŞTA BULUNULABİLİYOR
Bu bağış kapsamındaki aylık üniversite bursu 700 TL, aylık yurt bursu ise 1.040 TL olarak belirlendi. Kampanyaya destek olmak isteyenler TEV’in internet sitesi bagis.tev.org.tr üzerinden diledikleri miktarda eğitim bağışı yapabiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!