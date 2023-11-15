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        Haberler Gündem TEV burs mülakatları ne zaman yapılacak? 2023-2024 Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs mülakatları online mı, yüz yüze mi?

        TEV burs mülakatları ne zaman yapılacak ve online mı?

        Türk Eğitim Vakfı (TEV) devlet üniversitelerinde eğitim alan ve maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilere burs imkanı sağlıyor. VGM burs başvuru şartları arasında başka bir kurumdan burs almama koşulu bulunuyor. 2023-2024 eğitim yılında burs almak isteyen üniversite öğrencilerinin gözü TEV burs mülakat tarihine çevrildi. İşte 2023-2024 Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs mülakatları hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 15:41 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:41
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        • 1

          Türk Eğitim Vakfı, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde maddi durumu yetersiz olan üniversite öğrencilerine aylık 2.500 TL maddi yardım yapacak. Burs başvurusu yapan öğrencilerin gözü TEV burs mülakat sonuçlarına çevrildi. TEV'in internet sitesinden yapılan duyuruda "Mülakatlarımızın genel olarak Ekim-Kasım aylarında yapılması planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı. İşte 2023-2024 Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs mülakatlarına ilişkin detaylar...

        • 2

          TEV BURS MÜLAKATI NE ZAMAN?

          Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) resmi internet sitesinde burs mülakatlarına dair şu ifadeler yer aldı;

          Mülakatlarımızın genel olarak Ekim-Kasım aylarında yapılması planlanmaktadır.

        • 3

          "BİLGİLENDİRMELER E-POSTA VE SMS İLE"

          Mülakata girecek adaylara, TEV tarafından evrak yükleme linki ve tarihi, mülakat tarihi ve mülakata katılım linki gibi bilgilendirmeler Ekim ayının ilk haftasından itibaren E-posta ve SMS ile birlikte bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

        • 4

          BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ NASIL BELİRLENİR?

          Adaylar başvuru formunda verdikleri bilgilere göre öncelikle teknik değerlendirmeye tabi tutulur. İlan edilen burs kriterlerini sağlamayanlar öncelikle elenir. Ardından başvuru sayısının çok fazla olması, kontenjanların kısıtlı olması nedeniyle öncelikli liste oluşturulur.

        • 5

          Bu liste oluşturulurken; başarı durumu ortalamasında yukarıya çekme, gelir durumunda aşağıya çekme gibi çeşitli yöntemler uygulanır ve gelir seviyesi en düşük, en başarılı öğrenci listesi belirlenerek teknik değerlendirmeyi geçen adaylar mülakata davet edilir. Mülakatta komisyon üyeleri tarafından seçilen adaylar burs almaya hak kazanırlar.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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