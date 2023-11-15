"BİLGİLENDİRMELER E-POSTA VE SMS İLE"

Mülakata girecek adaylara, TEV tarafından evrak yükleme linki ve tarihi, mülakat tarihi ve mülakata katılım linki gibi bilgilendirmeler Ekim ayının ilk haftasından itibaren E-posta ve SMS ile birlikte bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden yapılacaktır.