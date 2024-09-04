TEV burs başvurusu ne zaman? 2024 2025 TEV burs başvuru ücreti ne kadar, şartları nelerdir?
Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerine sağlanan TEV burs başvuru tarihleri belli oldu. Üniversiteler ve okullar açılmadan önce TEV burs başvuru tarihleri bu noktada büyük önem taşıyor. TEV başvuruları http://bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden alınacak. Meslek lisesi, üniversite bursu, yüksek lisans ve doktora bursu, üstün başarı sanat burs takvimi merak ediliyor. Peki TEV burs başvurusu ne zaman? Türk Eğitim Vakfı 2024 2025 TEV burs başvuru ücreti ne kadar, şartları nelerdir?
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TEV burs başvuru tarihleri gündemde yer alıyor. TEV Eğitim (Yükseköğrenim) Bursu’ndan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinde öğrenim gören T.C. uyruklu, 25 yaşını aşmamış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, başka bir kamu kurumu veya özel kurumdan burs almayan (KYK Bursu dahil) öğrenciler faydalanabilmektedir. KYK bursu dışında alternatif burslara yönelen öğrenciler TEV burs başvurusu ne zaman, hangi tarihte?
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TEV ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2024 2025 eğitim öğretim yılı Türk Eğitim Vakfı burs başvuru tarihleri belli oldu. Yurt ve burs başvuru takvimi şöyle;
Meslek Lisesi Bursu: 9 Eylül - 1 Kasım
Üniversite Bursu: 16 Eylül - 11 Ekim
Üstün Başarı Bursu: 2 Eylül - 4 Ekim
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 21 Ekim - 8 Kasım
Üstün Başarı Sanat Bursu: 23 Eylül - 18 Ekim
TEV ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TEV Üniversite burs başvuruları yukarıda bulunan tarihlerde internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların bizzat başvuruları kabul edilmeyecek. Burs başvuru işlemleri http://bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden alınacak.
Başvuru formunda adayların ekonomik bilgileri, eğitim bilgileri, kişisel bilgiler ve diğer sorular adaylara yöneltilecek.
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TEV ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
T.C. vatandaşı olmak,
Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
Öğrenimine yeni başlayanlar için: Başarı kriteri her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir.
Ara sınıflar için :Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,40 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 62) Başarısız ders sayısı dikkate alınmamaktadır.
Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin; başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmeleri gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterli değildir. Gönderilecek belgede başarılı ifadesi veya not ortalaması bulunması gerekmektedir.)
DGS ile yerleşen öğrenciler için: İki yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.
İkinci öğretim öğrencileri için: İkinci sınıfa geçmiş olmaları ve genel ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.
TEV BURS ÜCRETİ NE KADAR?
TEV tarafından bu yıl üniversite öğrencilerine 4 bin 500 TL, meslek lisesine 2 bin 200 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin 750 TL, doktora öğrencilerine 9 bin TL, üstün başarılılara ise 9 bin TL burs imkanı sağlanacak.
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