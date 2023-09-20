Tete, Galatasaray’daki ilk golünü kaydetti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray evinde Danimarka ekibi Kopenhang ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların ikinci golcü Brezilyalı futbolcu Tete’den geldi.

23 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 88. dakikasında uzaktan yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandırdı ve takımının ikinci golünü attı.

Bu sezon takıma katılan Tete, sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini de yaşamış oldu. Mücadeleye yedek başlayan Brezilyalı futbolcu, 59. dakikada Mertens’in yerine oyuna girdi.