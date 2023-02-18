"HİÇ İLETİŞİME GEÇMEDİK"
Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Annesi tarafından yetiştirildiğini söyleyen Gourin, Nicholson'ın maddi desteğiyle özel okullarda okuduğunu ifade etti ama bunun dışında babasıyla yıllarca hiç iletişime geçmediğini belirtti.
Tessa Gourin, "Annem babamla ilişki kurmamı istiyordu ama Jack Nicholson açıkça buna hevesli olmadığını söylemiş" ifadelerini kullandı.
Gourin, "Baban sence bunu neden istemedi?" sorusuna, "Kimse buna şimdiye kadar somut bir cevap veremedi" şeklinde yanıt verdi.
Fotoğraflar: AP, Instagram