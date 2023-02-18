"YILLARCA BUNU GİZLEMEM TEMBİHLENDİ"



Kendisi de oyuncu olan Tessa Gourin, Nicholson'ın kızı olduğunu ilk kez geçen ay dile getirmişti. Gourin, "Keşke ben de nepotizm bebeği olarak tanınsaydım" başlıklı yazısında Jack Nicholson ve garsonluk yapan annesinin tek gecelik ilişkisinden doğduğunu öne sürmüştü.



Bu kez Nicholson'ın kendisini yıllarca reddettiğini söyleyen Tessa Gourin, "Küçük yaşlardan beri annem, babamın çok ünlü biri olduğunu söylemememi tembihlemişti" dedi.