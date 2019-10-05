'Dolandırılırım' diye düşünürken...

Körfez Fatih Mahallesi'nde oturan Yavuz Yıldırım, 2010 yılında bir GSM şirketinin taahhütlü telefon kampanyasına katıldı. Şirket, telefonu Yavuz Yıldırım'a göndermek yerine Kayseri'de bulunan Yıldırım ile aynı soy isimdeki bir kadına gönderdi. Yavuz Yıldırım kampanya gereği 12 ay boyunca telefon için ayda 35 TL olmak üzere 420 TL yatırırken, telefon kendisine bir türlü ulaşmadı.

DAVA AÇTI, 14 BİN TL TALEP ETTİ



Yıldırım bunun üzerine 2016 yılında GSM şirketi hakkında Körfez 1. Tüketici Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Yavuz Yıldırım telefon bedeli için alınan para nedeniyle maddi kaybının 4 bin TL, şirketin kendisine çıkardığı güçlükler ve zorluklar nedeniyle 10 bin TL manevi olmak üzere 14 bin TL tazminat talep etti.

GSM ŞİRKETİ: "HESAP NUMARASINI VERMEDİ"

GSM şirketi ise mahkemeye verdiği savunmada, Yavuz Yıldırım'ın hatalı adres bildirdiğini, Yıldırım ile yapılan görüşmelerde hesap numarası verdiği takdirde cihaz bedelinin kendisine iade edileceğini bildirildiğini, ancak hesap numarasını telefonda vermek istememesi nedeniyle uzlaşmacı tavrının kulak ardı edildiğini ifade etti.

YASAL FAİZİYLE 706 TL GERİ ÖDENDİ

Bilirkişi ise telefonun 420 TL olduğunu, dava tarihi itibariyle değerinin 706 TL olduğunu bildirdi. Mahkeme geçen 15 Mayıs tarihinde verdiği kararda, tahakkuk edilen faturaların taraflar arasındaki sözleşmeye uygun olduğunu, manevi tazminat koşullarının gerçekleşmediğine, telefon ücreti olan 420 TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verdi. Maddi tazminatın reddine davalının kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden dolayı 1362 TL'nin Yıldırım'dan tahsiline, ayrıca posta, bilirkişi ücreti için 448,50 TL, 47,10 TL yargılama giderinin yine Yıldırım'dan tahsiline karar verdi.

Yıldırım dava sonucu 420 TL olan telefonun ücretini almaya hak kazanırken, avukat ve mahkeme masrafları için toplam 1857 lira 50 kuruş ödeyecek.

HESAP NUMARAM İSTENİNCE BİR DOLANDIRICILIK OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM

GSM operatörünün kendisine zararının karşılanmak amacıyla para göndermek için hesap numarası istediğini, ama bir dolandırıcılık olayı olabileceğini düşündüğü için hesap numarasını vermeyi reddettiği söyleyen Yıldırım, "GSM operatörü hatasını kabul etti ama durumu 'Üstlerimize bildireceğiz' diyerek beni oyaladı. Olayın üzerinden 8-9 kadar geçti ve hala telefonumu göndermemişlerdi. Bende durumu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdım. Oradaki sürecin sonunda da telefonu almadığıma dair haklı çıktım. Daha sonra GSM şirketi bana ulaşarak hesap numaramı istedi. 855 lira göndermek istediler ama ben güvenemedim. Bir dolandırıcılık olayı olabileceğini düşündüm. Daha sonra bana ulaşan numarayı araştırdığımda GSM operatörüne ait olduğunu anladım ve hesap numaramı gönderdim ama bana ne paramı gönderdiler ne de telefonumu gönderdiler" dedi.

PARA GELMESİNİ BEKLİYORDU

Yaşadığı bu olayla maddi ve manevi zararının olduğunu ifade eden Yıldırım, "Durumu mahkemeye taşıdım, hakkımı orada aramak istedim. Ben inşaatlarda çalışıyordum, işimi, gücümü, yevmiyemi bırakıp mahkemelere gidiyordum ilk 3 dava, hakim olmadığı gerekçesiyle ertelendi. En sonunda karar çıktı. Ben onlara maddi ve manevi tazminat davası açmıştım. Bana para gelmesini beklerken onlar bana cezayı gönderdiler. Bu durumda ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.