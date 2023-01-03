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Haberler Dünya Tesla araçlarından biri uçurumdan yuvarlandı, biri polisten kaçtı! -Güncel haberler

Tesla yine gündem: Biri uçurumdan yuvarlandı, biri polisten kaçtı

ABD'nin California eyaletinde Devils Slide kıyı burnunda bir Tesla araç içindeki dört yolcuyla birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı. Almanya'da ise bir sürücü, Tesla marka aracını otopilot moduna alarak direksiyon başında uyudu. Polis, dur ihtarına uymayan aracı 15 dakika boyunca kovaladı.

Giriş: 03.01.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
Tesla araçlarından biri uçurumdan yuvarlandı, biri polisten kaçtı! -Güncel haberler
Biri uçurumdan yuvarlandı, biri polisten kaçtı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'nin California eyaletinde Pasifik Kıyısı Otoyolu 1'de bulunan ve tehlikeli kazalara sebep olmasıyla bilinen Devils Slide kıyı burnunda bir Tesla araç ikisi çocuk olmak üzere toplam dört yolcuyla birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Olay sonrası kurtarma ekipleri bölgede çalışma yürüttü.

Kazada Tesla suçlu bulunurken araçtaki 4 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

ALMANYA'DA TESLA KAÇTI, POLİS KOVALADI

Bir diğer Tesla haberi ise Almanya'dan geldi.

Bavyera eyaletinde yer alan Bamberg şehri yakınlarındaki A70 otobanında bir sürücü Tesla marka aracını otopilot moduna alarak direksiyon başında uyudu. Polis, söz konusu aracı durdurmak istedi fakat sürücü yanıt vermedi. Bunun üzerine polis, saatte 110 kilometre hızla otopilot modundaki aracı kovaladı. Olaydan yaklaşık 15 dakika sonra araç sürücüsü uyanarak aracı kenara çekti.

45 yaşındaki sürücünün karayolu trafiğini tehlikeye atmakla suçlandığı aktarılan açıklamada, mahkemeye kadar sürücünün ehliyetine el konulduğu belirtildi.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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