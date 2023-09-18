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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tesla'ya fabrika daveti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        Tesla'ya fabrika daveti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk'ı kabul etti. Erdoğan görüşmede, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 08:01 Güncelleme: 18.09.2023 - 08:03
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Muskı kabul etti. Musk, kabule oğluyla geldi. Basına kapalı kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da hazır bulundu.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, basına kapalı kabulde Erdoğan, Musk'a, Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisini anlattı.

        TEKNOFEST'E DAVET

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        Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e davet etti.

        Erdoğan, Musk'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabını, Musk'ın çocuğuna da futbol topu hediye etti.

        Tesla'nın ABD'de 4, Çin ve Almanya'da ise birer üretim tesisi bulunuyor.

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