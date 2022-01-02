Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Teşkilat bu akşam yok mu, neden yok? TRT1 yayın akışı!

TRT 1'in sevilen dizilerinden biri olan Teşkilat'ın yeni bölümü merakla bekleniyor. Her hafta Pazar günü izleyicisinin karşısına çıkan Teşkilat'ın bu akşam yayın akışında olmaması sebebiyle dizinin sevenleri "Teşkilat neden yok, yeni bölüm ne zaman?" soruların cevap arıyorlar. İşte TRT 1 yayın akışı

TEŞKİLAT NEDEN YOK?

Teşkilat dizisi bu hafta yeni yıl tatili sebebiyle yeni bölümüyle ekranda yer almayacak.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Teşkilat dizisinin 8 Ocak 2022 akşamı yeni bölümüyle ekranda yer alması bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:00 Batlır

17:00 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Kung Fu Panda 3

21:50 Kaçış Yok