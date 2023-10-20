Teşkilat yeni bölüm tarihi açıklandı! Teşkilat dizisi bu hafta var mı?
Başrollerinde; Murat Yıldırım, Deniz Baysal, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer gibi ünlü isimlerin yer aldığı TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat 79. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Teşkilat'ın yeni sezon tarihi ve bu hafta olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte Teşkilat 80. yeni bölüm tarihi...
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Burak Arlıel, Burak Müjdeci, Hakan Kırvavaç'ın yönettiği Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın senaristliğini üstlendiği Teşkilat yeni sezonu ile ekranlara dönmek için gün sayıyor. Peki, Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm tarihi açıklandı mı? İşte Teşkilat dizisi hakkında merak edilenler...
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TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN?
Dördüncü sezonu için yoğun bir hazırlık döneminin ardından sete çıkan Teşkilat, izleyicilerinin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizi 22 Ekim Pazar akşamı yeni sezon ilk bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alacak.
TEŞKİLAT 4. YENİ SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Teşkilat’ın bugüne kadar görülmeyen taraflarını yeni sezonda anlatacak dizinin fragmanı yayınlandı. Kurulacak yeni ekip ile Teşkilat’ın operasyonları daha da diken üstü bir hal alıyor. Teşkilat’ın 4. yeni sezon kadrosunda Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, İlker Kızmaz, Ceyhun Mengiroğlu, Serdar Yeğin, Tuğçe Açıkgöz, Ebru Nil Aydın , Melisa Akman ve Cengiz Bozkurt yer alıyor.
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TEŞKİLAT 79. BÖLÜM SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis’in David Hartley’in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır. Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır.
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Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar. Her son, yeni bir başlangıcı karşılar. Teşkilat’ın sezon finali, gelecek sezonda daha da büyük heyecan ve sürprizlerle dolu bir maceranın kapısını aralayacak.