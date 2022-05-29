Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Teşkilat sezon finali izle! 29 Mayıs TRT 1 ile Teşkilat 48. son bölüm tek parça full izle!

Teşkilat sezon finali yayınlandı! 29 Mayıs TRT 1 ile Teşkilat 48.son bölüm tek parça izle!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat son bölümü yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu ve Gürkan Uygun paylaştığı aksiyon, istihbarat ve dram türünü konu alan bir dizidir. Diziyi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler tek parça izleme linkini araştırmaya başladı. İşte 29 Mayıs Pazar günü yayınlanan 48. son bölüm tek parça izleme linki...

29.05.2022 - 22:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tims&B Productions imzalı, İlk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi son bölümü izleyeciyle buluştu. Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan severi anlatmaktadır. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile yeni bölümü izleyici karşısına çıktı. İşte Teşkilat 48. son bölüm (Sezon Finali) kesintisiz izleme linki...

  • TEŞKİLAT 48. SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLEME LİNKİ!

    Teşkilat son bölüm izlemek isteyen dizi severler aşağıdaki linki ara motoruna yapıştırarak Teşkilat 48.bölüm tek parça full izleyebilir.

    https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

  • TEŞKİLAT 48. BÖLÜM ÖZETİ

    Yıldırım’ın yakalanmasının ardından ‘Şirket’in faaliyetlerine dair ele geçirilen belgeler sayesinde büyük operasyon için hazırlık başlar. Kayıplarının yasını tutan ekip üyeleri karışık duygular yaşarken, ‘Şirket’i ortadan kaldırmaları halinde ailelerine kavuşacak olmanın heyecanını hisseder. Tüm yaşananların ardından Serdar, Zehra sayesinde uzun süre sonra geleceği umutla bakmaya cesaret etmiştir.

  • Çıkacakları bu büyük görev öncesinde Serdar ve Zehra hiç olmadığı kadar yakınlaşır. Yıldırım’dan elde edilen istihbaratla Şirket’e ulaşmak pek kolay olmaz. Oyun içinde oyun kurmak zorunda kalan ekip, ilk hedefini belirleyip operasyonu başlatır. Ekip üyeleri yeni bir hayata başlamak için büyük bir bedel ödemek zorunda olduklarından habersizdir.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.