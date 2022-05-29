Çıkacakları bu büyük görev öncesinde Serdar ve Zehra hiç olmadığı kadar yakınlaşır. Yıldırım’dan elde edilen istihbaratla Şirket’e ulaşmak pek kolay olmaz. Oyun içinde oyun kurmak zorunda kalan ekip, ilk hedefini belirleyip operasyonu başlatır. Ekip üyeleri yeni bir hayata başlamak için büyük bir bedel ödemek zorunda olduklarından habersizdir.