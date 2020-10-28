Terra Santa Manastırı'nın restorasyonunun Haziran 2022'de tamamlanması planlanıyor

Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu ile İtalyan Başkonsolosluğu arasında konumlanan Terra Santa Manastırı, 2 bin 250 metrekare bahçe ve 1.250 metrekare bina alanı olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik arazide yer alıyor.
16. ve 19. yüzyıllar arasında katmanlı olarak inşa edilen manastır, St. Maria Draperis Kilisesi'ne bitişik giriş avlusu, çevresinde 3 yapı, Tomtom Kaptan Sokağı üzerinde sıralı üst katmanları, Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu arazisine bitişik bir şapel ve arazi içinde ayazma ile bitişiğinde bir yapıdan oluşuyor.
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terra Santa Manastırı Vakfına ait olan manastırın 1871'de meydana gelen yangından sonra restorasyondan geçirildiğini anlattı.
Ersoy, manastırın 35-40 yıldır kullanılmadığına değinirken, "Bu süreçte kimse bakmamış. Bu nedenle epey hasar meydana gelmiş, yer yer yıkıntılar oluşmuş. Restorasyonla etrafı temizlendi, sarmaşık ve yabani bitkilerden arındırıldı, molozlar kaldırıldı. Güvenlik açısından tehlike arz eden bir nokta kalmadı." dedi.
- "Şu ana kadar restorasyon için 15 milyon lira harcandı"
Restorasyon ihalesinin 2018'de yapıldığını kaydeden Ersoy, şu bilgileri verdi:
"6 binanın restorasyonu devam ediyor, şapelin de bir kısmı yapıldı. Binaların içerisinde raspalar yapılıyor. Ekler, tavan döşemeleri, kapı ve pencereler itinalı olarak yeniden sökümü yapılıp restore ediliyor, ahşap karkaslar onarılıyor. Ayrıca İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna peyzajla ilgili olarak yeni bir revize restorasyon projesi gönderildi. Hidrolik kireç esaslı karbon tekstil donatı ile statik güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Döşeme üzerindeki gergi sistemi de halledildi. Bütçe sorunumuz yok, şu ana kadar restorasyon için 15 milyon lira harcandı. Restorasyonda belli bir noktaya gelindi, Haziran 2022'de tamamlanmasını planlıyoruz."
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Terra Santa Manastırı'nın "Sefaretler" olarak adlandırılan bölgede yer aldığına işaret ederek, restorasyon bittikten sonrasında kullanıma ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Manastırın bir tarafında Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu, bir tarafında Hollanda Başkonsolosluğu, diğer tarafında da İtalya Başkonsolosluğu var. Tam karşısında da Ekvator Başkonsolosluğu bulunuyor. Güvenlik açısından önemli bir yerde bulunuyor. Bu nedenle restorasyon tamamlandıktan sonra nasıl kullanılacağı konusunda bir karar verilecek."
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