'Terörsüz Türkiye' komisyonu 17'nci toplantısını yapacak
'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 6 Kasım Perşembe günü bir araya gelecek.
Giriş: 04.11.2025 - 18:45 Güncelleme: 04.11.2025 - 18:45
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, gündemindeki konuları görüşmek üzere, 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 11.00’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanacaktır" denildi.
