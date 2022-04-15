Teröristler abluka altında

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 08 Kasım 2021 tarihinde başlatılan ve 35 ayrı bölgede gerçekleştirilen “Eren-Kış Operasyonları" 14 Nisan 2022 tarihinde sona erdi. Bu operasyonlarda; 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara/sığınak/depo imha edildi, 94 mayın/EYP, 156 silah, 197 el bombası, 2.660 kg. esrar, 2.763 kg patlayıcı ile 30.611 değişik çapta mühimmat ele geçirildi.

Eren ve Eren-Kış Operasyonlarında ise toplam; 339 terörist etkisiz hale getirildi, 1.639 mağara/sığınak/depo imha edildi, 421 mayın/EYP, 576 silah, 827 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 4.621 kg. esrar, 5.983 kg. patlayıcı ile 123.391 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildi.

Eren-Kış operasyonlarının ardından 15 Nisan 2022 tarihinde İlkbahar-Yazar Abluka Operasyonları başlatıldı.

Yapılan açıklamada söz konusu operasyonla birlikte, teröristler üzerlerindeki amansız baskının sürdürüleceği, lojistik ve ikmal kanalları başta olmak üzere her türlü destekleri kesileceği, hayatlarını idame ettiremez hale getirileceği bildirildi.

Açıklamada "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, 7gün/24 saat esasıyla ve ara-bul-yönet taktiğiyle kesintisiz operasyonlar planlanıp gerçekleştirileceğinin altı çizildi.

01 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek İlkbahar-Yaz döneminde, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9.159 operasyonun icra edilmesi planlandı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik başlatılan ABLUKA Operasyonlarına, halkımızın desteği ile İNANÇLI, İNATÇI ve KARARLI bir ruhla başarı ile devam edilecek ve BTÖ’nün ülke gündeminden tamamen çıkarılması sağlanacak.



