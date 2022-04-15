Teröristler abluka altında

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 08 Kasım 2021 tarihinde başlatılan ve 35 ayrı bölgede gerçekleştirilen “Eren-Kış Operasyonları" 14 Nisan 2022 tarihinde sona erdi. Bu operasyonlarda; 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara/sığınak/depo imha edildi, 94 mayın/EYP, 156 silah, 197 el bombası, 2.660 kg. esrar, 2.763 kg patlayıcı ile 30.611 değişik çapta mühimmat ele geçirildi.
Eren ve Eren-Kış Operasyonlarında ise toplam; 339 terörist etkisiz hale getirildi, 1.639 mağara/sığınak/depo imha edildi, 421 mayın/EYP, 576 silah, 827 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 4.621 kg. esrar, 5.983 kg. patlayıcı ile 123.391 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildi.
Eren-Kış operasyonlarının ardından 15 Nisan 2022 tarihinde İlkbahar-Yazar Abluka Operasyonları başlatıldı.
Yapılan açıklamada söz konusu operasyonla birlikte, teröristler üzerlerindeki amansız baskının sürdürüleceği, lojistik ve ikmal kanalları başta olmak üzere her türlü destekleri kesileceği, hayatlarını idame ettiremez hale getirileceği bildirildi.
Açıklamada "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, 7gün/24 saat esasıyla ve ara-bul-yönet taktiğiyle kesintisiz operasyonlar planlanıp gerçekleştirileceğinin altı çizildi.
01 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek İlkbahar-Yaz döneminde, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9.159 operasyonun icra edilmesi planlandı.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik başlatılan ABLUKA Operasyonlarına, halkımızın desteği ile İNANÇLI, İNATÇI ve KARARLI bir ruhla başarı ile devam edilecek ve BTÖ’nün ülke gündeminden tamamen çıkarılması sağlanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!