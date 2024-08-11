Terör tehdidi nedeniyle konser veremeyen Taylor Swift hayranlarına büyük jest
Taylor Swift'in Viyana konserlerinin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesi, şarkıcının hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Telafi amacıyla ünlü bir mücevher mağazasından Swift hayranlarına kristal kolye jesti yapıldı
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Taylor Swift hayranları, şarkıcının Eras Turnesi kapsamında Viyana'da vereceği 3 konserin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadı. Kendilerine 'Swifties' diyen şarkıcının hayranları, gerek Avusturya'nın başka şehirlerinden gerekse de diğer Avrupa kentlerinden konser için Viyana'ya akın etmişti.
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Konser iptal edilse de Taylor Swift hayranları, Viyana sokaklarında bir araya gelmekten, Swift şarkıları söylemekten ve dostluk bilekliklerini takas etmekten vazgeçmedi.
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Taylor Swift konserini bekleyen bazı hayranlar, sosyal medyada, uzun saatler boyunca yolculuk yaptıklarını ve Viyana'da konaklamak için harcamalarda bulundukları nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirten yorumlar yazdı.
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Viyana Turist Kurulu, konser seyircilerinin yaşadığı mağduriyeti telafi etmek adına, dünyanın dört bir yanından gelen hayranlara şehrin tadını çıkarmaları için bazı önerilerde bulundu. Bu önerilerden biri de bir mücevher mağazasından 'kristal sürprizi' almaktı. Bu duyurunun ardından mücevher markası önünde uzun kuyruklar oluştu ve Taylor Swift hayranlarına ücretsiz kristal kolyeler hediye edildi.
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HAYRANLAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
X kullanıcıları, biletlerini göstermeleri karşılığında kendilerine bir kolye verildiğini doğruladı. Kolyelerde gri deri bir ipe yerleştirilmiş büyük bir kristal yer alıyor.
Bir gün sonra, Viyana Turizm Kurulu yoğun talep nedeniyle mağazadaki kolyelerin tükendiğini açıkladı.
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LONDRA BİLET FİYATLARI UÇTU
Taylor Swift'in, Eras Turnesi'nin Avrupa ayağına Londra'da, artırılmış güvenlikle 15 Ağustos'tan itibaren devam etmesi bekleniyor. Wembley Stadyumu'nda 5 gösteri gerçekleştirecek olan Swift'in konser bilet fiyatları, yeniden satış sitelerinde katlanarak arttı.
58 ile 110 sterlin arasında ilk satış fiyatı belirlenen biletler, yeniden satış sitelerinde 6500 sterline kadar çıktı. En ucuz bilet 416 sterline alınabiliyor.
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SALDIRIYI İTİRAF ETTİ
Öte yandan Taylor Swift'in Viyana'da vereceği 3 konserin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesinin ardından 3 kişi gözaltına alınmıştı. Terör örgütü DEAŞ sempitazanı 19 yaşındaki zanlının ifadesi ortaya çıkmış, zanlı Taylor Swift konserine intihar saldırısı düzenlemeyi planladığını itiraf etmişti. Büyük bir kalabalığın öldürmeyi amaçladıklarını açıklamıştı.
Güvenlik kaynakları, zanlının "patlayıcı ve bıçak kullanarak bir saldırı gerçekleştirmeyi amaçladığını" itiraf ettiğini belirtmişti.
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Avusturya basınında yer alan haberlerde, 19 yaşındaki zanlının metal işleme şirketinde çalıştığı ve bomba yapımında ilerleme kaydettiği ifade edilerek, zanlının stadyum dışında toplanması beklenen kalabalığın üzerine bir araba sürmeyi planladığı belirtilmişti.
Diğer iki şüpheliden birinin 17 yaşında olduğu, Swift'in konser vereceği stadyumda "hizmet sağlayan" bir şirkette çalıştığı; 15 yaşındaki diğer şüphelinin ise yetkililerle konuşmayı reddettiği ifade edilmişti.