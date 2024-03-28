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        Haberler Dünya Terör örgütü PKK yandaşları Paris'teki havalimanında olay çıkardı

        Terör örgütü PKK yandaşları Paris'teki havalimanında olay çıkardı

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda terör örgütü PKK yandaşlarının çıkardığı olayda 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 00:56 Güncelleme: 28.03.2024 - 00:56
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        Terör örgütü PKK yandaşları Paris'teki havalimanında olay çıkardı
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        Ulusal basındaki haberlere göre, hakkında Fransa'dan sınır dışı edilme kararı olan PKK'lı Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan terör örgütü yandaşları Charles de Gaulle Havalimanı'na geldi.

        Yaklaşık 20 kişilik grup, Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırdı.

        Terör destekçileri ve havalimanındaki sivil personel arasında da gerginlik yaşandı.

        Fransız askerlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, havalimanında çalışan 3 kişi yaralanırken gözaltı yapılmadı.

        Korkmaz'ın Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.

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