Terör örgütü 'PKK'ya finansman' operasyonu!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Eş zamanlı baskında ekipler, Kocaeli'de 1, İstanbul'da 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.