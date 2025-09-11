Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri yeşile büründü
İstanbul'un en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Terkos Barajı'nın Balaban kıyısında görülen yeşillik ve köpükler dikkat çekti
Giriş: 11.09.2025 - 22:52 Güncelleme: 11.09.2025 - 22:52
Terkos Barajında suyun bazı bölümleri renk değiştirirken kıyı kesimlerinde köpükler görüldü.
Kente su sağlayan, Arnavutköy ilçesindeki barajın bazı bölgelerinde suyun rengi yeşile döndü.
Baraj gölünün özellikle kıyı kesimlerinde köpüklerin yer alması dikkati çekti.
Suda fark edilen renk değişimi dronla havadan görüntülendi.
