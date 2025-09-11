Habertürk
        Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri yeşile büründü | Son dakika haberleri

        Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri yeşile büründü

        İstanbul'un en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Terkos Barajı'nın Balaban kıyısında görülen yeşillik ve köpükler dikkat çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 22:52 Güncelleme: 11.09.2025 - 22:52
        Terkos Barajı'nda dikkat çeken görüntü
        Terkos Barajında suyun bazı bölümleri renk değiştirirken kıyı kesimlerinde köpükler görüldü.

        Kente su sağlayan, Arnavutköy ilçesindeki barajın bazı bölgelerinde suyun rengi yeşile döndü.

        Baraj gölünün özellikle kıyı kesimlerinde köpüklerin yer alması dikkati çekti.

        Suda fark edilen renk değişimi dronla havadan görüntülendi.

        #Terkos Gölü
        #haberler
