Sosyal medyada 'Jahz Design' adıyla bilinen Fransız sanatçı Dimitri, terk edilmiş sıra dışı mekanların fotoğrafını çekiyor. Grafik tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra eski yapılara merak salan Dimitri, kimi zaman terk edilmiş bir villayı kimi zaman da eski uzay mekiğini görüntülüyor. 2013 yılında merakını hobiye dönüştüren sanatçı ilk olarak askeri gemi mezarlığını keşfettiğini söylüyor. ihtişamını koruyan fakat insanların yüzüne bakmadığı yerleri keşfetmek için dünyayı dolaşan Dmitri'nin paylaşımları şu şekilde...

Kazakistan'da Sovyetler döneminden kalma uzay mekiği.