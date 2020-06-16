Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün ameliyat edildi. Operasyonun ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncuyu ziyaret ederken açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, ziyaretin ardından "Geldik, hem doğum gününü kutladık, hem de geçmiş olsun ziyaretimizi yaptık Muslera'ya. Ameliyatı da çok başarılı geçmiş. Olabilecek en iyi durumda şu anda. Muslera, 2011'de bize geldiğinden bu yana her hareketiyle Türkiye'de çok sevilen bir futbol figürü. Ülkemizin bu konulardaki hassasiyetini başka bir ülkede görmüyorum. Muslera, bizim adımıza çok önemli şeyler ifade ediyor. Eksikliğini hissedeceğiz. Allah beterinden saklasın" diye konuştu.

YENER İNCE: UZUN VADELİ SORUN OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Kulüp doktoru Yener İnce de Muslera'nın sakatlığıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Muslera'nın ameliyatı çok iyi geçti, herhangi bir sorun yok. Ne zaman döner? Bir süre veremeyiz... Emre Akbaba 6 ayda döndü ama Muslera için tam bir süre vermek doğru değil. Muslera 34 yaşında ama fiziksel yaşı 20. Muslera 34 yaşında ama uzun vadeli bir sorun olacağını düşünmüyorum, en kısa süre içerisinde aramızda olmasını bekliyoruz."