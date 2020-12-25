Fatih Karagümrük maçında tribüne gönderilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maçlık ceza verirken tecrübeli çalıştırıcının yapacağı savunmanın detayları belli oldu. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; 5 maçlık cezanın 1’i ihraçtan önce, 2’si ihraçtan sonra hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle verildi. Diğer 2 maçlık cezanın ise tedbire uymama eylemi nedeniyle verildiği açıklanırken, Terim’in doktor tavsiyesi üzerine saha kenarından stadı terk ettiği ortaya çıktı.
PANDEMİDE 100 KİŞİNİN ARASINDAN GEÇMEK İSTEMEDİ
Necmi Kadıoğlu Stadı’nda tribüne çıktıktan son stat dışına çıkması için önünde 2 seçenek bulunan Fatih Terim maç bittikten sonra stat dışına çıkmak için önce tribün girişine doğru yöneldi. Ancak burada maçı yerinde takip eden her iki kulübün yöneticileri, basın mensupları, polisler, güvenlik elemanları ve stat personelleri olmak üzere 100’e yakın kişi bulunuyordu. Bu sezonki düzenlemeye göre tribünde bulunan isimlerin maçtan önce Kovid-19 testi yaptırması zorunlu değildi. Hal böyle olunca 67 yaşındaki teknik adamın oradan dışarı çıkması risk oluşturuyordu. Doktor tavsiyesi üzerine 100 civarı insanın bulunduğu ortama girmek istemeyen İmparator, sahaya inerek futbolcularıyla birlikte içeri geçti.
DOKTOR RAPORU VAR
Koronavirüsün ülkemize girdiği ilk dönemde hastalığa yakalanan Fatih Terim, 15 Nisan 2020’de testinin negatife döndüğünü açıklamıştı. Bilimsel verilere göre Kovid-19’u atlatan bir insanın vücudu 2-3 ay antikor üretmeyi sürdürüyor. Hastalığı 8 ay önce atlatan tecrübeli çalıştırıcının tekrar Kovid-19’a yakalanma riski bulunuyor. 65 yaş üzeri de olduğu gerekçesiyle önlemlere ekstra dikkat etmek zorunluluğu bulunan Fatih Terim’in, Tahkim Kurulu'ndaki duruşmada bu sebepleri öne süreceği öğrenildi. Pandemi döneminde pek çok talimatta değişiklik yapılırken, bu gibi durumlar öngörülemedi.
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