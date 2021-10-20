Terim'den Diagne kararı!

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda oynadığı 2 maçta 4 puan alan ve zirvede olan Galatasaray yarın deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; Rusya deplasmanından en kötü ihtimalle 1 puan hedefleyen teknik direktör Fatih Terim, kadroda bazı değişiklikler yapacak. Tecrübeli teknik adam ileri uçta Mbaye Diagne'ye görev vermeyi düşünüyor. Terim, son maçlarda az süre aldığı için morali bozuk olan Senegalli forveti de takıma dahil etmeyi hedefliyor.

Bu arada sakatlığını atlatan Sacha Boey Moskova deplasmanında riske edilmeyecek. Savunmadını sağında yine Yedlin oynayacak. Teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş derbisine Sacha Boey ile başlamayı düşünüyor.

Galatasaray'da bir yandan da Marcao sevinci yaşanıyor. Cezası biten Brezilyalı stoper, hem yarın Lomomotiv Moskova karşısında hem de Beşiktaş derbisinde savunmada takıma liderlik yapacak.