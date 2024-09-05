Ter Stegen'den Bayern Münih yanıtı!

Barcelona'nın file bekçisi Marc- Andre Ter Stegen, Alman devi Bayern Münih için sorulan soruya yanıt verdi.

BAYERN MÜNİH AÇIKLAMASI

Alman eldiven, geleceği ve Bayern Münih'te Manuel Neuer'in ardından kaleyi korumak isteyip istemediğine dair soruya, "Barcelona'da uzun bir sözleşmem var. Ailemle birlikte Barcelona'da çok mutluyuz. Sadece bu sezona odaklandım. Gelecekte Almanya'ya döner miyim, bilmiyorum. Gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz. Bunu göreceğiz. Ama genel olarak şu anda durumumdan ve bulunduğum yerden çok mutluyum." diye cevap verdi.