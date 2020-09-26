Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Rock müziğin başarılı ismi Teoman, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda tek başına saatlerce oturan Teoman, gazetecilerin kendisini görüntülemesinden rahatsız oldu.

52 yaşındaki şarkıcı, mekan yetkililerini muhabirlerin yana göndererek, çekim yapılmamasını istedi. Teoman'ın beyazlayan saçları ise dikkatlerden kaçmadı.