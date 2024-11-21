Teoman'dan, dikkat çeken itiraf: "Güzel kızları takip ediyorum"
Ünlü şarkıcı Teoman, iki ay önce katıldığı bir YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Teoman, takip ettiği güzel kızlar hakkında yaptığı itirafı ise dikkat çekti
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Teoman, iki ay önce konuk olduğu OT TV YouTube kanalında çeşitli konular hakkında açıklamalarda bulundu.
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Şarkıcının, üzerinden 2 ay geçmesine rağmen sosyal medya hesabından güzel bulduğu kızlarla ilgili yaptığı itirafla yeniden gündeme geldi.
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Teoman'ın yaptığı o itiraf ise şu şekilde; "Instagram'da öneriler bölümünden güzel kızları takip ediyorum bazen ama o kızlarla ilgili hiçbir planım yok. Onları figür olarak görüyorum. Vazo seyreder gibi seyrediyorum, hoşuma gidiyor"
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Şarkıcının bu sözleri, sosyal medyada dikkat çekti.
Fotoğraflar: İHA