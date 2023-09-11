Temmuzda işsizlik geriledi

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TÜİK temmuz ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0.2 puan azalarak yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.6 iken kadınlarda yüzde 12.9 olarak tahmin edildi.

Yüzde 9.4'lük işsizlik oranı Ocak 2014'ten bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

İSTİHDAM ORANI YÜKSELDİ

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişi, istihdam oranı ise 0.5 puan artarak yüzde 48.4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 18

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.3 puanlık azalış ile yüzde 18 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15.2, kadınlarda ise yüzde 23.1 olarak tahmin edildi.

Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen atıl işgücü oranı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1.5 puanlık azalış ile yüzde 22.7'ye geriledi.