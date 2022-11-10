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Temizlikte büyük kolaylık sağlıyor! Bulaşık makinesi tabletini bir de bu alanlarda deneyin!

Bulaşık makinesi tableti genellikle sadece tabak, çatal ve tencerelerin temizlenmesi için kullanılıyor. Tablet kapsüllerin içerisinde yüzeyleri tertemiz eden kimyasallar ve aktif maddeler bulunuyor. Bu nedenle yalnızca bulaşık makinesi temizliğinde kullanmak yazık olur!

Giriş: 10.11.2022 - 14:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bulaşık makinesi tabletleri 7 farklı alanda kullanılabiliyor ve inanılmaz sonuçlar veriyor. Ancak bu işlemleri yapmadan önce eldiven takmayı unutmayın!

  • 1.TUVALET TEMZLİĞİ

    İlk olarak bir kâseye bulaşık tabletini atın ve çözülmesini bekleyin. Ardından bu karşımı tuvaletin içerisine dökün ve fırça ile temizleyin. Tuvaletinizin daha temiz olduğunu göreceksiniz.

  • 2.BEYAZ KIYAFETLERDE GEÇMEYEN LEKELER

    Çamaşır yıkama makinenize normal miktarda çamaşır makinesi deterjanı koyduktan sonra diğer göze bir tane bulaşık tableti ekleyin. Bu sayede geçmeyen sarı lekelerden tamamen kurtulabilirsiniz. Renkli kıyafetlerinizde kesinlikle uygulamayın yoksa kıyafetinizin rengi atabilir.

  • 3.ÇAMAŞIR MAKİNESİ KAPAĞI VE LASTİĞİNİN TEMİZLİĞİ

    Çamaşır makinesini içi boşken, sadece bir bulaşık makinesi tableti varken sıcak ayarda 10-15 dakika çalıştırmanız yeterli olacaktır. Daha sonra çıkan pisliği görünce şaşırabilirsiniz.

  • 4.TENCERE VE ÇAYDANLIKLARINIZI PARLATIN

    Bir adet bulaşık makinesi tabletini bir kasede eritin daha sonra kararan tencere ve çaydanlığınızı bu karışımda bekletin. Ardından sabunlu bir sünger ile iyice ovun, kararan parçaların parladığını göreceksiniz.

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