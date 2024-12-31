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        Haberler Gündem 3. Sayfa Temizlik yapacaktı, canından oldu | Son dakika haberleri

        Temizlik yapacaktı, canından oldu

        Sivas'ta 46 yaşındaki Ercan Arslan, temizlik yapmak için çıktığı çatıdan düşerek yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 01:49 Güncelleme: 31.12.2024 - 01:49
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        Temizlik yapacaktı, canından oldu
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        Sivas'ın Gölova ilçesinde, baca temizliği için çıktığı 5 katlı binanın çatısından düşen Ercan Arslan (46), hayatını kaybetti.

        Gölova ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Ercan Arslan, baca temizliği için 5 katlı binanın çatısına çıktı. Baca temizliği sırasında dengesini kaybeden Arslan, metrelerce yükseklikten düştü.

        Arslan’ın düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gölova Devlet Hastanesinde kaldırılan Arslan, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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