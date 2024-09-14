Demir yollarının fotoğraf yarışmasında ödül kazandığını belirten Fırat Kalkan, "Sonrasında bu işi sanata çevirmek için bir kursa yazıldım. Yolun başındayken çok güzel tepkiler aldım. Yaptığım çalışmaları belediye ile paylaştım. Onlar da kendi resmi sitelerinde yayınlamaya başladıkça çok güzel yorumlar okudum. 2022'de de Kuğulu Park'ta, geçen mart ayında da Kızılay Kültür Sanat Merkezi'nde sergilerimi açtım. Her ikisine de güzel ilgi vardı. Park sakinleri de beni çok sever. Burada güzel bir bağımız var. Resimlerimi almak isteyenler oldu. Ancak satmayı düşünmüyorum. Eğer ileride böyle bir şey olursa lösemili ve SMA'lı çocuklar yararına satmak isterim" diye konuştu.