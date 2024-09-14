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        Haberler Gündem Güncel Temizlik işçisi yaprakları sanata dönüştürüyor | Son dakika haberleri

        Ankara'da temizlik işçisi topladığı yaprakları sanat eserine dönüştürdü

        Ankara'da Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olan Fırat Kalkan, parkları temizlerken topladığı yaprakları sanat eserine dönüştürüyor. Topladığı yapraklardan yaptığı resim ve figürlerle 2 sergi açan Kalkan, "Resimlerimi almak isteyenler oldu. Ancak satmayı düşünmüyorum. Eğer ileride böyle bir şey olursa lösemili ve SMA'lı çocuklar yararına satmak isterim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 15:13 Güncelleme: 14.09.2024 - 15:13
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          Ankara'da Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olan Fırat Kalkan (46), parkları temizlerken topladığı yapraklardan yaptığı resim ve figürlerle 2 sergi açtı.

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          Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde 2017'den bu yana temizlik işçisi olarak çalışan Fırat Kalkan, parkları süpürürken topladığı yapraklardan resim ve çeşitli figürler yaptı.

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          Kalkan'ın özellikle sonbaharda dökülen yaprakların üzerine yaptığı Atatürk portreleri büyük beğeni topladı.

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          Kalkan, yaprakların yanı sıra yine parklardan topladığı çekirdek kabukları ve ağaç dallarını da kullanarak yaptığı resim ve çeşitli figürlerle 2 sergi açtı.

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          Kalkan'ın, Kuğulu Park ve Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kızılay Sanat Merkezi'nde 300'ün üzerindeki çalışması ile açtığı sergiler, yoğun ilgi gördü.

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          Fırat Kalkan, parklarda ağaçlardan dökülen yapraklarla çalışmaya başladığını söyleyerek, "En başta yaprakların rengi ilgimi çekti. İçimde bazı hisler uyandırdı ve önce yapraklardan kalp yapmakla başladım. Sonra nereye kadar getirebileceğimi düşündüm ve Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini yapraklardan yaptım. Bunun gibi birçok çalışmalarımız oldu. Bazı fotoğraflarım, çalışmalarım Çankaya Belediyesi'nin sitesinde yayınlandı. Oradan gören firmalar beni gezilere, kamplara davet ettiler" dedi.

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          Demir yollarının fotoğraf yarışmasında ödül kazandığını belirten Fırat Kalkan, "Sonrasında bu işi sanata çevirmek için bir kursa yazıldım. Yolun başındayken çok güzel tepkiler aldım. Yaptığım çalışmaları belediye ile paylaştım. Onlar da kendi resmi sitelerinde yayınlamaya başladıkça çok güzel yorumlar okudum. 2022'de de Kuğulu Park'ta, geçen mart ayında da Kızılay Kültür Sanat Merkezi'nde sergilerimi açtım. Her ikisine de güzel ilgi vardı. Park sakinleri de beni çok sever. Burada güzel bir bağımız var. Resimlerimi almak isteyenler oldu. Ancak satmayı düşünmüyorum. Eğer ileride böyle bir şey olursa lösemili ve SMA'lı çocuklar yararına satmak isterim" diye konuştu.

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