Temizlik Benim İşim Arzu Çebi kimdir?

Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu üstlendiği Temizlik Benim İşim yarışmacısı Arzu Çebi 25 Aralık 2019 çarşamba günü yarışmadan diskalifiye edildi. Neden diskalifiye edildiği merak edilirken, kim olduğu da merak konusu oldu. İşte Temizlik Benim işim Arzu Çebi kimdir?

Arzu Çebi kimdir?

Kendisi 36 yaşında ev temizliğine çok güvenen bir isim olarak tanındı. Eşi Trabzonlu kendisi ise Ordulu 'dur.

Arzu Çebi yarışmadan neden diskalifiye edildi?

Temizlik benim İşim yarışmasına katılarak iddialarını dile getiren yarışmacı 25 aralık çarşamba günü diskalifiye edilmişti. Sebebi ise yayın günü rakibi Saniye ile sert atışma yaşamasaydı tartışmanın sebebi Arzu çebi'nin mutfak tezgahına ayakkabısı ile basmasıydı. Saniye bu davranışından ötürü tepki gösterdi. Fakat Arzu Çebi iddiaları kabul etmeyerek kendini savundu. Talep üzerine Arzu Çebi'nin o görüntüleri yayınlandı. Bir gün sonra 26 aralık perşembe günü Arzu çepi'nin çekimlere gelmediği göründü.