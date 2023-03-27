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TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1’i çocuk 5 yaralı

TEM'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç hareket halindeki araca çarparak durdu. Kazadı 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Giriş: 27.03.2023 - 22:15 | Güncelleme: ABONE OL
TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1’i çocuk 5 yaralı
TEM Otoyolu'nda feci kaza
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İHA

TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi hareket halindeki araca çarparak durabildi. Olay sonucu 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Sultangazi mevkinde meydana geldi. İddiaya göre ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı güzergahta ilerleyen otomobile çarpıp yola savrularak durdu. Olay sonucu ticari takside bulunan 3 kişi ve otomobilde bulunan 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptığı 5 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı. Kaza sonucunda yoğun trafik oluşurken ekipler kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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