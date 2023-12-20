Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Başakşehir'de TEM'de kamyonetin bariyerlere sıkıştırdığı motosikletli ölümden döndü!

        Başakşehir'de TEM'de kamyonetin bariyerlere sıkıştırdığı motosikletli ölümden döndü!

        İstanbul Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda kaydedilen bir görüntü dehşete düşürdü. Olayda bir kamyonetin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Kaza anı kameralara yansırken motosiklet sürücüsü, "Arkamdan gelen araç kamerası olmasaydı ben hiçbir şeyi ispatlayamayacaktım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 09:46 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başakşehir TEM Otoyolu'nda kamyonetin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü, bariyerlere çarparak yaralandı. Motosiklet sürücüsü Serkan Yılmaz’ın ölümden döndüğü kaza anı, araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

        DHA'da yer alan habere göre Yılmaz, "Arkamdan gelen otomobilin araç kamerası olmasaydı, ben hiçbir şeyi ispatlayamayacaktım" dedi.

        Kaza, 18 Aralık Pazartesi günü, öğle saatlerinde, Başakşehir TEM Otoyolu Ispartakule mevkisi, Esenyurt istikametinde meydana geldi. Yeni aldığı motosikleti ile Büyükçekmece’de çalıştığı hastaneye giden Serkan Yılmaz, Altınşehir Mahallesi mevkisinde, orta şeritten sağ şeride geçmek istediği sırada, sol şeritten bir kamyonet üzerine geldi. Kamyonetin üzerine gelmesiyle manevra yapan Yılmaz, motosikletle birlikte bariyerlere çarparak düştü. Kamyonet şoförünün arkasına bile bakmadan yoluna devam ettiği kazada Yılmaz, arkasından gelen bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Motosiklet sürücüsü Yılmaz, olay sonrası kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi olurken, bir şirket çalışanı olan kamyonet şoförüne dava açtı. Kaza anı, Serkan Yılmaz’ın arkasından gelen bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

        REKLAM

        "KULLANMIŞ OLDUĞUM EKİPMANLAR SAYESİNDE HAYATTAYIM"

        Kaza anını anlatan motosiklet sürücüsü Serkan Yılmaz, "Kağıthane’den yeni aldığım motosikletimle, Büyükçekmece’deki iş yerime gidiyordum. TEM Otoyolu Ispartakule mevkisinde giderken, şirket aracı olduğunu öğrendiğim bir kamyonet, en sol şeritten en sağ şeride beni sürükleyerek geçti. Bariyerlere çarpmama sebep oldu. Durmaması beni çok üzdü. Davamı açtım, hukuksal olarak da gereken tüm hakkımı arayacağım. Kazadır sonuçta olabilir, durmaması, insanlığını sorgulamadan basıp gitmesi, beni çok yıprattı. O yüzden hukuksal olarak hakkımı arayacağım. Hamd olsun kırılmış bir yerim yok, ezilme var. Yeni almış olduğum motorumda kısmi masraflarım var. Kullanmış olduğum ekipmanlar sayesinde şu anda hayattayım. Allah göstermesin arkamdan gelen bir kamyon vardı, kendimi emniyet şeridine atmasam, kamyon da üzerimden geçebilirdi. 2 çocuğum ve ailem perişan halde, ben de hayatta olmayacaktım belki de. Motorculara, İstanbul trafiğinde ve Türkiye genelinde saygısı olmayan şoförlerden, sağınıza solunuza dikkat etmenizi, kaç aileyi perişan edeceğinizi bilmenizi istiyorum. Arkamdan gelen otomobilin araç kamerası olmasaydı, ben hiçbir şeyi ispatlayamayacaktım" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Yaralı askerler Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
        Yaralı askerler Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        Putin'den Ukrayna'ya: 15 yıl sonra da kabul edilemez
        Putin'den Ukrayna'ya: 15 yıl sonra da kabul edilemez
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde
        Habertürk Anasayfa