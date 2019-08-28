28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaza, TEM Otoyolu Sultangazi geçişinde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Edirne istikametine makas atarak ilerleyen Muhammed Efkan Y.'nin aşırı hızlı şekilde kullandığı otomobil, önce bariyerle çarptı. Daha sonra ise yol kenarındaki aşa çarpıp takla atarak seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Takla atarken üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete çarpan otomobil, yol üzerinde ters şekilde durabildi. Önlerinde meydana gelen kazayı gören iki otomobil sürücüsü de ani fren yapınca araçlar birbirine çarptı. DHA'nın haberine göre; toplamda 4 aracın karıştığı kazada ikisi motosiklette ikisi de takla otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralıların yardımına ilk yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Bir yandan yaralılara yardım eden vatandaşlar bir yandan da sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonucu TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde araç geçişi trafik ekiplerince kontrollü şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçların çekilmesi sırasında ise trafik bir süre durdu. Araçların çekilmesiyle yoldaki ulaşım normale döndü.
AMBULANSA YOL VERMEDİ İDDİASI
Kazaya neden olan sürücü Muhammed Efkan Y.'nin ise Nisan ayında Bahçelievler'de tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen sürücü olduğu iddia edildi. Kazayı gören bir vatandaş, "Geriden makas ata ata iki araç geliyordu. Biri beyaz, biri turuncu. Beyaz ileriye doğru gitti. Turuncu takla attı. Turuncunun içindeki yaralı dışarıya fırladı. 4 yaralı vardı" dedi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, 4 kişinin yaralandığı feci kaza, seyir halindeki başka bir otomobildeki kişilerce görüntülendi. Görüntülerde, hızla ilerleyen otomobil, bir anda bariyerlere çarparak takla atmaya başlıyor. Ardından aynı istikamette seyir halindeki motosiklete çarpan otomobil daha sonra takla atarak ters şekilde duruyor.
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