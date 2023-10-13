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        Haberler Gündem 3. Sayfa PARKTA PANİK | Son dakika haberleri: Tel örgüleri deviren ayı çocuk parkına girdi, görenler kaçtı

        Tel örgüleri deviren ayı çocuk parkına girdi! Görenler kaçtı!

        Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki oyun parkına girip, tel örgüleri deviren bozayı, paniğe yol açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ilçe merkezine gittiği görülen ayı tüm aramalara rağmen bulunamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:58 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:07
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        Tel örgüleri deviren ayı çocuk parkına girdi! Görenler kaçtı!
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        Kütahya'da olay, Domaniç ilçesi Hasantepe Mahallesi'ndeki oyun parkında yaşandı. Dün saat 22.30 sıralarında bir bozayı görenler, panikle kaçtı.

        POLİSE İHBAR EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre durum, polise bildirildi. İhbar sonrası gelen ekipler, parkta arama yaptı ancak ayıyı bulunamadı.

        SABAHA KADAR AYI ARANDI

        Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden ilçe merkezine doğru gittiği görülen ayıyı bulmak için sabaha kadar arama yaptı. Ancak yine de sonuç alınamadı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Ayının parkta tel örgüleri devirerek, çevrede dolaştığı anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        "TEL ÖRGÜLERİ SÖKMEYE ÇALIŞIYORDU"

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        Parkta oturan gençlerden Samet Koyun, "Parkta oturuyorduk, birden bir gürültü koptu. Bir ayı parktaki tel örgüleri sökmeye çalışıyordu. Ayının üzerimize geldiğini görünce motorlarımıza binip, kaçtık" dedi.

        "MUHTEMELEN TEKRAR ORMANA DÖNDÜ"

        Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ise "Tam karşımızdaki parkta oturan gençler, ayının geldiğini fark etmişler. Aynı saatlerde biz de evimizde misafirlerimizi uğurluyorduk ama şükür denk gelmemişiz. Haberi alınca hemen güvenlik kameraları kayıtlarını inceledik. Ayının telleri devirdiğini ve parkın çevresini yıktığını gördük. Güvenlik kameralarından ayının şehir merkezine doğru koştuğunu izleyince, hemen polisimize haber verdik. Polis ekipleri ise gece boyunca devriye attı ama ayıyı bulamadı. Muhtemelen tekrar ormanlık alana döndü" dedi. Ertürk, birkaç gün önce de köylerden benzer haberler geldiğini, özellikle gece saatlerinde ıssız yerlerde kimsenin bulunmamasını gerektiği konusunda uyardı.

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        #Kütahya
        #Son dakika haberler
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