Demokrat Sheila Jackson tutuklandı

Teksas’ın Demokrat Temsilcisi Sheila Jackson Lee, perşembe günü Washington DC’de, Hart Senato Ofis Binası dışında düzenlenen bir gösteriye katılımı nedeniyle tutuklandı.
ABD’li Demokrat ve Ohio Kongre üyesi olan Joyce Beatty ve Georgia Temsilcisi Hank Johnson da seçim tasarısı için protesto yaparken bu ayın başında tutuklanmıştı.
Sheila Jackson, daha sonra Twitter'da paylaştığı bir videoda tutuklanmasıyla ilgili olarak, "Sivil itaatsizliğin barışçıl bir eylemi olan herhangi bir eylem, hepimizi daha iyisini yapmaya zorlamaya değer ve daha fazlasıdır" ifadelerine yer verdi.
Guardian bu sene içinde, 18 ABD eyaletinde oy kullanma kısıtlamalarının getirildiğini aktararak ABD’nin Teksas eyaletinde seçim sürecinin hâlihazırda en zorlu yerlerden biri olduğunu söyledi.
Teksas’ın bir siyasi partisi olan Harris Demokrat Partisi Başkanı Odus Evbagharu, yaptığı açıklamada, Sheila Jackson’a destek vererek ‘‘kutsal oy hakkının tehlike olduğunu ve bu hakkı korumak için harekete geçme çağrısında’’ bulundu.
ABD’de Cumhuriyetçilerin kısıtlayıcı oy yasalarının geçirilmesini önlemek için düzenlenen protestolar kapsamında, göstericiler ‘‘filibuster’’ın ortan kaldırılması için çağrı yapıyor.
AA’nın haberine göre ''filibuster''ın amacı temelde ‘‘Senato'daki birçok yasal düzenlemenin ele alınabilmesi için 60 sayısına ulaşılmadan asıl oylamaya geçilememeyi’’ sağlamak. Bu uygulama sayesinde bazı tasarıların bloke edilmesinin önü açılmış oluyor.
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