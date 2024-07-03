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        Haberler Ekonomi Teknoloji Merak Edilenler Teknosadan geleceğin kadın liderlerine sertifika - Teknoloji Haberleri

        Teknosadan geleceğin kadın liderlerine sertifika

        Teknosa, Teknolojide Kadın Derneği'nin (Wtech) yürüttüğü "Teknolojinin Lider 100leri" programında desteklediği gençlere sertifikalarını takdim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 17:07 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:10
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        Geleceğin kadın liderlerine sertifika
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknolojide Kadın Derneği'nin kurumsal üyeleriyle birlikte Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında gerçekleştirdiği "Teknolojinin Lider 100leri" programında katılımcılar sertifikalarını aldı.

        Teknosa, "Birlikte Güçlüyüz" mottosuyla gerçekleşen projede gençlerin eğitimlerine mentörlük desteği sağlayarak katkıda bulundu. Gençler bu sayede hem kendi potansiyellerini keşfetme hem de Teknosa kültürünü öğrenme fırsatı yakaladı.

        Programa katılan gençler, 4 ay boyunca, veri analitiği, python ile veri bilimi, python ile yapay zeka, robotik süreç otomasyonu, süreç analisti ve siber güvenlik konularında teknik eğitim aldı. Kursiyerler, eğitim süresince liderlik, takım çalışması ve problem çözme yeteneklerini de geliştirdi.

        PROGRAM SONUNDA 189 ÖĞRENCİ SERTİFİKALARINI ALDI

        Teknosa'nın program kapsamında desteklediği gençlere sertifikalarını Teknosa İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Ersin Aydın ile Teknosa Müşteri Deneyimi, CRM ve Veri Analitiği Grup Müdürü Duygu Bayram takdim etti.

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