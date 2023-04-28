Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem "Teknoloji Arasında İnsan 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı

Sultangazi'de "Teknoloji Arasında İnsan 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul'da, Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği "Teknoloji Arasında İnsan 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu

Giriş: 28.04.2023 - 16:19 | Güncelleme: ABONE OL
İHA

İstanbul'da, Sultangazi Belediyesi'nin ikincisini düzenlediği "Ulusal Fotoğraf" yarışması, "Teknoloji Arasında İnsan" teması ile gerçekleştirdi. Yarışmada 473 katılımcı, bin 348 fotoğraf ile yarıştı.

Yarışma çerçevesinde 150 finalist arasından 56 fotoğraf dereceye girmeye hak kazandı. Ödül olarak ise, birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 5 bin lira ve 3 kişiye mansiyon ödülü olarak 2 bin 500 lira verildi.

Ödül törenine Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçede bulunan siyasi partilerin ilçe başkanları, çok sayıda öğrenci, öğretmen ve ödül kazanan yarışmacılar katıldı.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE İLK KEZ DÜZENLEMEŞTİK"

Törende konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Teknoloji arasında insan formatı adı altında, güzel bir fotoğraf yarışmasının ödülünü bugün takdim ettik. 'Sosyal Mesafede O An' adıyla pandemi döneminde güzel bir fotoğraf yarışması düzenlemiştik. O fotoğraf yarışmasında da çok kıymetli fotoğraflar vardı. Türkiye'nin her yönünden gelen her yerinden gelen fotoğraflarımız vardı. Ve ulusal bir fotoğraf yarışmasını Sultangazi'de ilk defa düzenlemiştik. Şimdi de 'Teknoloji Arasında İnsan' diyerek çok güzel bir fotoğraf yarışmasının ikincisini yine Sultangazi'de kıymetli hemşerilerimizle buluşturduk" dedi.

"ULUSAL İŞLER YAPMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisine değinen Abdurrahman Dursun, şunları söyledi: "Teknoloji hayatımızda vazgeçilmez bir hale geldi. Telefonlar, dijital mecrada kullanılan çeşitli malzemeler ve bunların hayatımıza etkisi oldukça önemli. Bunu fotoğraflarda yansıtmaya çalışmış kıymetli sanatçılarımız.

Hayattan ders çıkartmamız gerekiyor. Bu derslerle de hayata devam etmemiz gerekiyor. Biz bu güzel fotoğraf yarışmasını düzenlerken Sultangazi'yi farklı bir seviyeye getirmek için gayret ediyoruz. Ulusal işler yapmaya gayret ediyoruz. Ama bunların hepsini yaparken de elbette aslolan halka hizmet. Bu hizmeti de olabildiğince insanımızla buluşturmaya gayret ediyoruz.

Emeği geçen bütün arkadaşlarıma ve jüri üyelerine gönülden teşekkür ediyorum. Fotoğraflarıyla bu yarışmaya katılan kıymetli sanatçılarıma da gönülden şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Park ettiği otomobilinin altında kaldı
Park ettiği otomobilinin altında kaldı
"Ahtapot" bu kez Van Gölü'nü temizleyecek
Tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 sanığa 5'er yıl hapis istemi
Tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 sanığa 5'er yıl hapis istemi
İki şehirde servisler devrildi: 27 yaralı
İki şehirde servisler devrildi: 27 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.