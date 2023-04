"PANDEMİ DÖNEMİNDE İLK KEZ DÜZENLEMEŞTİK"

Törende konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Teknoloji arasında insan formatı adı altında, güzel bir fotoğraf yarışmasının ödülünü bugün takdim ettik. 'Sosyal Mesafede O An' adıyla pandemi döneminde güzel bir fotoğraf yarışması düzenlemiştik. O fotoğraf yarışmasında da çok kıymetli fotoğraflar vardı. Türkiye'nin her yönünden gelen her yerinden gelen fotoğraflarımız vardı. Ve ulusal bir fotoğraf yarışmasını Sultangazi'de ilk defa düzenlemiştik. Şimdi de 'Teknoloji Arasında İnsan' diyerek çok güzel bir fotoğraf yarışmasının ikincisini yine Sultangazi'de kıymetli hemşerilerimizle buluşturduk" dedi.