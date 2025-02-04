Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.800,42 %0,27
        DOLAR 35,9573 %-0,01
        EURO 37,2179 %0,04
        GRAM ALTIN 3.259,77 %0,05
        FAİZ 38,47 %-0,57
        GÜMÜŞ GRAM 36,59 %0,35
        BITCOIN 98.676,00 %-3,20
        GBP/TRY 44,7161 %-0,19
        EUR/USD 1,0342 %-0,02
        BRENT 75,23 %-0,96
        ÇEYREK ALTIN 5.329,73 %0,05
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması’na başvurular devam ediyor - Teknoloji Haberleri

        TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması’na başvurular devam ediyor

        TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında T3 Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Tarım Teknolojileri Yarışması, katılımcıların teknolojiyi kullanarak tarım ve hayvancılıktaki problemlere yönelik yenilikçi çözümler oluşturmasını amaçlıyor. Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve mezunlar başvurabiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 11:02 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması'na başvurular devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarımın geleceğini şekillendirecek yenilikçi fikirlerin yarıştığı TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması, gençleri bitkisel ve hayvansal üretimden su ürünlerine kadar teknolojik çözümler üretmeye davet ediyor. Bilişim, mekanik, elektrik-elektronik ve yazılım tabanlı projelerin geliştirildiği yarışma, sürdürülebilir tarım teknolojilerinin üretim süreçlerine entegrasyonunu teşvik ediyor. Kaynakların verimli kullanılması, ürün kalitesinin artırılması ve çevresel etkilerin en aza indirilmesi hedefiyle düzenlenen bu yarışma, tarımın dijital dönüşümüne öncülük etmeyi amaçlıyor.

        ÇEVRE DOSTU PROJELER

        Ayrıca, tarım teknolojilerindeki ilerlemelerle tarım ekosistemini daha da güçlendirmeyi hedefleyen yarışmada, özellikle akıllı tarım uygulamaları ön plana çıkıyor. Yarışmacılardan, tarım süreçlerini daha verimli hale getiren, teknoloji entegrasyonu ile sürdürülebilirliği destekleyen, yenilikçi ve çevre dostu çözümler sunan projeler geliştirmeleri bekleniyor.

        Yarışmada lise kategorisinde dereceye giren birinciler 70 bin TL, ikinciler 60 bin TL, üçüncüler 50 bin TL ödül kazanırken, üniversite ve üzeri seviyede dereceye giren birinciler ise 80 bin TL, ikinciler 70 bin TL, üçüncüler de 60 bin TL’lik ödülün sahibi olacaklar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi
        Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi
        Daralan pazarda lüks araç satışı arttı
        Daralan pazarda lüks araç satışı arttı
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        6 Şubat'taki felakette kaybolan yakınlarını arıyorlar
        6 Şubat'taki felakette kaybolan yakınlarını arıyorlar
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Çin'den ABD'ye misilleme
        Çin'den ABD'ye misilleme
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Deprem sonrası volkanik panik
        Deprem sonrası volkanik panik
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
        Bir yalanı nasıl anlarız?
        Bir yalanı nasıl anlarız?
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Habertürk Anasayfa