TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması’na başvurular devam ediyor

Tarımın geleceğini şekillendirecek yenilikçi fikirlerin yarıştığı TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması, gençleri bitkisel ve hayvansal üretimden su ürünlerine kadar teknolojik çözümler üretmeye davet ediyor. Bilişim, mekanik, elektrik-elektronik ve yazılım tabanlı projelerin geliştirildiği yarışma, sürdürülebilir tarım teknolojilerinin üretim süreçlerine entegrasyonunu teşvik ediyor. Kaynakların verimli kullanılması, ürün kalitesinin artırılması ve çevresel etkilerin en aza indirilmesi hedefiyle düzenlenen bu yarışma, tarımın dijital dönüşümüne öncülük etmeyi amaçlıyor.

ÇEVRE DOSTU PROJELER

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Ayrıca, tarım teknolojilerindeki ilerlemelerle tarım ekosistemini daha da güçlendirmeyi hedefleyen yarışmada, özellikle akıllı tarım uygulamaları ön plana çıkıyor. Yarışmacılardan, tarım süreçlerini daha verimli hale getiren, teknoloji entegrasyonu ile sürdürülebilirliği destekleyen, yenilikçi ve çevre dostu çözümler sunan projeler geliştirmeleri bekleniyor.

Yarışmada lise kategorisinde dereceye giren birinciler 70 bin TL, ikinciler 60 bin TL, üçüncüler 50 bin TL ödül kazanırken, üniversite ve üzeri seviyede dereceye giren birinciler ise 80 bin TL, ikinciler 70 bin TL, üçüncüler de 60 bin TL’lik ödülün sahibi olacaklar.