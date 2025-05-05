TEKNOFEST KKTC’de 225.000 kişilik dev buluşma!

Her anının dolu dolu geçtiği festival boyunca teknoloji yarışma çadırlarında gençler yeteneklerini sergiledi. Teknoloji yarışmaları Sosyal İnovasyon Yarışması, Uçan Araba Simülasyon Yarışması ve TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması gibi 6 ana kategori, 13 alt kategoride gerçekleşti. Bilim Sokağı, Uzay Sergisi, Planetaryum, XR Deneyim Alanları, Kıbrıs Barış Harekâtı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, DENEYAP Atölyeleri ile her yaştan katılımcıya hitap eden etkinlikler festival boyunca KKTC’de düzenlendi. Gökyüzünde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Hürkuş ve diğer hava araçlarının gösterileri ise festival boyunca nefesleri kesti.

“NİCE ASIRLAR BOYUNCA BURADAYIZ”

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Festivalin üçüncü gününde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST’e katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST ana sahnesinde yaptığı konuşmada; “TEKNOFEST gençliğiyle, Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanında yükselen eserlerimizle nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullanarak Milli Teknoloji Hamlesine verdiği önemi vurguladı.

Festival kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknoloji yarışmalarında dereceye girerek birinci olan gençlere ödüllerini takdim etti. Erdoğan, festivalin sadece bir etkinlik değil, "bir milletin, iki devletin, tek yüreğin ortak istikbaline doğru attığı kararlı bir adım" olduğunu belirtti.

Lefkoşa’daki Eski Ercan Havalimanında düzenlenen festival, sadece teknolojiyi değil; bir milletin inancını, kararlılığını ve birlik ruhunu da sahneye taşıdı. Festival boyunca gençler geleceği inşa ederken, semalarda gerçekleşen uçuş gösterileri yürekleri gururlandırdı. Her yaş grubundan ziyaretçinin yoğun ilgisiyle karşılanan etkinlik, KKTC’nin dört bir yanından gelen misafirlerle adeta bir teknoloji seferberliğine dönüştü. EYLÜLDE YENİNDEN İSTANBUL’DA TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dört gün süren muhteşem bir organizasyonun ardından düzenlenen kapanış seremonisi ile sona erdi. Festivalin kapanış töreni, coşku ve gurur dolu anlara sahne oldu. Törene T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı. Kapanış töreninde yapılan konuşmalar, TEKNOFEST’in yalnızca bir festival değil, bir milletin ortak geleceğine duyduğu inancın en güçlü sembolü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’in kapanış töreninde yaptığı konuşmada; “TEKNOFEST yalnızca bir teknoloji yarışması değildir. TEKNOFEST bir milletin uyanış hikayesidir. Kendine güvenen bir neslin inşa edildiği yerdir. Bu yol kolay değil, önümüze engeller çıkacak ama biz asla durmayacağız. Bu birlik ruhunun yeni rotası İstanbul. Eylül ayında, dünyanın göz bebeği İstanbul’da TEKNOFEST coşkusuyla yeniden buluşacağız” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise KKTC’nin artık sadece izleyen değil, üreten bir merkez haline geldiğini vurgulayarak: “Kıbrıs Türk halkı misafir değil, bu toprakların ev sahibidir. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda, KKTC’nin dünyanın dört bir yanına hizmet sunan bir bilişim üssüne dönüşmesini arzu ediyoruz. TEKNOFEST bu vizyonun kıvılcımıdır.” dedi. T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yaptığı konuşmada TEKNOFEST'in mimarı Selçuk Bayraktar'a, gençlere ilham verdiği için teşekkür ederken, merhum Özdemir Bayraktar'ın kendi ailesine aşıladığı ruhun, bugün milyonlara ulaştığını, TEKNOFEST ruhunun yayılmasında emeği geçen herkesi minnetle andığını dile getirdi. Etkinliğin Kıbrıs'ta gerçekleştirilmesine büyük katkı sunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teşekkür eden Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve ekibini gösterdikleri misafirperverlikten dolayı tebrik etti.

Festivalin kapanış töreninin son konuşmasını ise KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptı. Tatar konuşmasında: “Biz, Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız. TEKNOFEST’in kardeş vatanımızda gerçekleşmesi büyük bir onur. Bu festival sadece gençlerimiz için değil, tüm Kıbrıs Türk halkı için bir gurur kaynağıdır. Her anı coşku ve inançla doluydu.” Kapanış seremonisi ve konuşmaların ardından TEKNOFEST KKTC, teknoloji yarışmalarında dereceye giren takımların ödül töreni ve aile fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. Büyük ilgi gören TEKNOFEST KKTC, teknoloji ve milli ruhun birleştiği, ilham dolu bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti.